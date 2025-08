Viktoria Goch kann der Saison gelassen entgegenblicken

Viktoria Goch hat das Testspiel beim Oberligisten SV Sonsbeck am Donnerstag unverdient und unglücklich verloren. Der Neuling in der Landesliga hatte nach einer überzeugenden Leistung mit 2:3 (2:2) das Nachsehen, nachdem der schwache Schiedsrichter Sascha Radusch in der Schlussphase zwei Elfmeter-Geschenke an den Gegner verteilt hatte.

Den ersten Strafstoß, der schon sehr umstritten war, konnte Torhüter Sven Schneider in der 74. Minute noch parieren. Acht Minuten später zeigte Radusch erneut auf den Punkt, was selbst bei einigen Sonsbecker Akteuren für ungläubiges Staunen sorgte. Denn eigentlich war Schneider im Fünfmeterraum von einem Gegenspieler regelwidrig attackiert worden. Doch statt Freistoß für Goch gab es Elfmeter für Sonsbeck – Jannis Pütz traf zum 3:2 (84.).

Do., 31.07.2025, 19:30 Uhr

Was für Kevin Wolze alleine zählte, war der sehr gelungene Auftritt seiner Mannschaft, die den Favoriten vor allem in der ersten Halbzeit vor erhebliche Probleme gestellt hatte. „Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, hat mit sehr, sehr gut gefallen. Diese Partie hat wieder gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Wolze.

Seine Mannschaft ließ sich auch nicht dadurch aus der Ruhe bringen, dass sie wie schon beim 3:1 im Test beim Oberligisten BW Dingden früh in Rückstand geraten war. Mahmud Sahintürk traf in der dritten Minute für Sonsbeck. Der Neuling fand fortan immer selbstbewusster die richtigen Antworten auf das Pressing des Gegners, war sehr ballsicher und spielte schnell nach vorne.

Partie heizt sich auf

Die Belohnung waren die Treffer von Florian Ortstadt (14.) und Jacob Feuchthofen (26.) zur zwischenzeitlichen Führung, die Klaus Keisers (33.) aber schnell egalisierte. „Wir haben mutig gespielt und genau das gemacht, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Wolze.

Er kritisierte sein Team nur in einem Punkt. Es habe sich „etwas aus dem Rhythmus“ bringen lassen, als die Partie ein wenig ruppiger geworden war. Auslöser dafür war ein Foul des Gocher Abwehrspielers Maximilian Fuchs an Niklas Binn. Der Sonsbecker Stürmer musste verletzt vom Platz. Anschließend gab es mehr Emotionen auf dem Platz. „Da müssen wir noch mehr die Ruhe bewahren“, so Wolze.

Alles in allem überwog aber der sehr positive Eindruck, den die Viktoria hinterlassen hatte. Die Mannschaft ist gut eine Woche vor dem schweren Spiel in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Ligarivalen Sportfreunde Niederwenigern (Sonntag, 10. August, 15 Uhr) bereits bestens in Schuss. „Wir sind gut, dass wissen wir. Wir müssen nur immer daran glauben“, sagte Kevin Wolze.

Viktoria Goch: Schneider - Hitzek, Fuchs (64. Quernhorst), Brilski, Möller (64. Wilbers) - Plum, Palla - Falkhofen (64. Preuß), Kürkciyan, Miri (64. Pauls) - Ortstadt (64. Kurandic).