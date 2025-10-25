Viktoria Goch kämpft im Top-Spiel um Wiedergutmachung

„Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze gegangen und haben es uns selbst schwer gemacht. So kann man kein Spiel gewinnen“, sagt Wolze rückblickend. Seine Mannschaft war zwar feldüberlegen, doch gerade in vorderster Reihe gab es kaum einen guten Pass, der die Weseler Abwehr in Verlegenheit bringen konnte. In Rellinghausen will Kevin Wolze einen ganz anderen Auftritt seiner Mannschaft sehen. Aber es gibt noch einige Fragezeichen personeller Art.

„Einige unserer Spieler sind verletzt oder haben die Grippe. Noch weiß ich nicht, wer gegen den ESC Rellinghausen auflaufen wird. Das wird sich erst nach dem letzten Training entscheiden. Doch eines ist klar: Diejenigen, die spielen, werden auf jeden Fall mit einer ganz anderen Einstellung in die Partie gehen“, verspricht Wolze.