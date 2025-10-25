Viktoria Goch kämpft im Top-Spiel um Wiedergutmachung

Zuletzt gab es für den Landesligisten Viktoria Goch zwei Niederlagen in Folge. Doch trotz der leichten Flaute ist der so furios in die Saison gestartete Aufsteiger weiterhin in der Tabelle oben dabei. Mit 20 Punkten belegt das Team von Trainer Kevin Wolze Platz vier und hat nach wie vor hautnahen Kontakt zum VfB Bottrop und ESC Rellinghausen, die mit jeweils 24 Zählern die Liga anführen. Und am Sonntag hat es die Viktoria selbst in der Hand – sie kann der Abstand zum ESC Rellinghausen sogar minimieren, denn beide Teams treffen aufeinander. Aber die Aufgabe hat es in sich. Das weiß auch der Viktoria-Coach.
„Das ist eine sehr erfahrene und gute Mannschaft, die einen Lauf hat. Gerade zu Hause kommt sie mit viel Wucht daher“, sagt er über den Gegner. Und der ESC Rellinghausen präsentiert sich derzeit in ausgezeichneter Verfassung. Das Team ist in dieser Saison nach wie vor unbesiegt und hat die letzten drei Begegnungen gewonnen.
Doch Bangemachen gibt es bei Wolze nicht. „Natürlich wollen wir am Sonntag drei Punkte einfahren. Aber dazu brauchen wir eine Leistungssteigerung“, sagt der Coach.
Gerade in der Partie gegen den PSV Wesel, die mit 0:1 verloren ging, offenbarte seine Mannschaft einige Schwächen und ließ auch die nötige Einstellung vermissen. Obwohl der Gegner in der Schlussphase nach dem Platzverweis von Jost Gerards mehr als 20 Minuten in Unterzahl agiert hatte, klappte es nicht mit dem anvisierten Sieg.
„Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze gegangen und haben es uns selbst schwer gemacht. So kann man kein Spiel gewinnen“, sagt Wolze rückblickend. Seine Mannschaft war zwar feldüberlegen, doch gerade in vorderster Reihe gab es kaum einen guten Pass, der die Weseler Abwehr in Verlegenheit bringen konnte. In Rellinghausen will Kevin Wolze einen ganz anderen Auftritt seiner Mannschaft sehen. Aber es gibt noch einige Fragezeichen personeller Art.
„Einige unserer Spieler sind verletzt oder haben die Grippe. Noch weiß ich nicht, wer gegen den ESC Rellinghausen auflaufen wird. Das wird sich erst nach dem letzten Training entscheiden. Doch eines ist klar: Diejenigen, die spielen, werden auf jeden Fall mit einer ganz anderen Einstellung in die Partie gehen“, verspricht Wolze.