Party in Goch. – Foto: Markus Becker

Viktoria Goch ist wieder Landesligist Sektduschen, etwas Pyro-Technik, ein Treffer in der Nachspielzeit und ein Trainer mit Hellseher-Qualitäten: Der Tabellenführer der Bezirksliga macht mit einem 1:1 gegen den FC Neukirchen-Vluyn den Titelgewinn perfekt.

Rekordverdächtige Kulisse im Hubert-Houben-Stadion. Rund 800 Zuschauer wollten sich am Freitagabend die ersehnte Rückkehr von Viktoria Goch in die Landesliga nicht entgehen lassen. Die Fans, die überwiegend in den Vereinsfarben Schwarz und Rot gekleidet und schon vor dem Anpfiff vom Stadionsprecher in Stimmung gebracht worden waren, wurden nicht enttäuscht. Nach drei vergeblichen Anläufen hat der Bezirksliga-Spitzenreiter mit einem 1:1 (0:0) gegen den Tabellenzweiten FC Neukirchen-Vluyn vier Spiele vor Schluss die Meisterschaft perfekt gemacht.

Fr., 25.04.2025, 20:00 Uhr Viktoria Goch Vikt. Goch FC Neukirchen-Vluyn 09/21 FC Neuk.-Vlu 1 1 + Video Der Gastgeber, der ganz in Rot auflief, agierte in der Anfangsphase druckvoll und drängte die Gäste tief in deren Hälfte. Die erste Annäherung an das Gehäuse von Viktoria-Keeper Sven Schneider gelang den Gästen nach etwa 15 Minuten. Der scharfe Schuss verfehlte jedoch das Tor knapp. In der Folgezeit vergaben Luca Palla und Levon Kürkciyan klare Chancen, scheiterten aber jeweils an FC-Torhüter Hendrik Bornschein.

In Minute 42 dann ein Tiefschlag für die Viktoria: Mittelfeldspieler Giuseppe Geukes leistete sich ein unnötiges und zudem noch grobes Foul an der Mittellinie. Der junge Schiedsrichter David Rus, der das Spitzenspiel sehr souverän leitete, zeigte sofort die Rote Karte – torlos ging es in die Halbzeitpause. Fuchs rettet Goch