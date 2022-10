Viktoria Goch ist weiter nicht zu stoppen Gruppe 4: Der Spitzenreiter der Bezirksliga bezwingt den FC Neukirchen-Vluyn mit 6:1.

Viktoria Goch ist in der Bezirksliga weiterhin nicht zu stoppen. Auch die Partie gegen den Tabellensechsten FC Neukirchen-Vluyn entschied der Spitzenreiter souverän mit 6:1 (2:1) für sich und hat damit weiter eine weiße Weste. Im Gocher Hubert-Houben-Stadion ließ der erste Treffer rund eine halbe Stunde auf sich warten. Dann eröffnete Anes Tiganj (31.) den Torreigen. Luca Palla erhöhte sieben Minuten später auf 2:0. Der Gast verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2, als Enes Celik den Viktoria-Torhüter Benedikt Schmitz mit einem Schuss in den Winkel überwand.

Nach dem Seitenwechsel war die Viktoria bemüht, die Begegnung früh für sich zu entscheiden. Torjäger Levon Kürkciyan (53.) markierte das 3:1. Anes Tiganj nahm in der 66. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 die letzte Spannung aus dem Spiel. Beim Tor zum 5:1 (83.) stellte die Viktoria ihre ganze Klasse unter Beweis. Luca Palla bediente nach einem Sprint über 30 Meter den eingewechselten Milos Jesic, der einschob. In der Nachspielzeit stellte Jesic mit seinem zweiten Treffer den Endstand her.

„Gegen einen Gegner, der auf unserem schwierigen Geläuf immer wieder für gefährliche Standardsituationen gesorgt hat, haben wir einen verdienten Sieg geschafft. Trotz einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit das Ergebnis vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sagte der Gocher Trainer Daniel Beine, der mit seinem Team jetzt vier Punkte Vorsprung hat.