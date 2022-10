Viktoria Goch ist nicht aufzuhalten Der Spitzenreiter der Bezirksliga gewinnt mit 3:0 beim VfL Repelen.

Auch der VfL Repelen konnte die Serie des Bezirksligisten Viktoria Goch von nunmehr elf Siegen in elf Partien nicht beenden. Der Tabellenführer der Gruppe 4 setzte sich auch auswärts verdient mit 3:0 (2:0) durch und führt die Tabelle weiter mit drei Zählern Vorsprung auf den GSV Moers an.

Zwar hatten die Gäste in der Anfangsphase gegen einen sehr engagierten Gastgeber noch Probleme, in die Partie zu finden. Doch nach dem Führungstreffer von Luca Palla (13.) fanden die Gocher immer besser ins Spiel. Noch vor dem Seitenwechsel stellte Levon Kürkciyan (28.) die Weichen auf Auswärtssieg. Und kurz nach der Halbzeit war es erneut Kürkciyan (51.), der mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. „Die Gastgeber haben es uns aber nicht einfach gemacht. Besonders zu Beginn der Partie hatten wir unsere Schwierigkeiten gegen eine robuste Mannschaft. Allerdings haben wir dann nach der Führung immer selbstbewusster agiert und den Ball auch gut laufen sowie in der Abwehr nichts anbrennen lassen. Alles in allem war es eine gute Leistung meiner Mannschaft“, sagte der Gocher Trainer Daniel Beine nach dem gelungenen Auftritt seiner Mannschaft.