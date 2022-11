Viktoria Goch ist nach 1:1 in Xanten Herbstmeister Viktoria Goch hat eine starke Hinrunde in der Bezirksliga gespielt - und bleibt erstmal Erster.

Viktoria Goch hat in der Bezirksliga im dritten Spiel in Folge nur ein Remis erreicht. Doch das 1:1 (0:1) beim Tabellenvierten TuS Xanten langte dem weiter ungeschlagenen Spitzenreiter, um sich aufgrund des um einen Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber dem jetzt punktgleichen SV Budberg die Herbstmeisterschaft zu sichern. Der Gocher Trainer Daniel Beine konnte mit dem Remis leben.

„Das Ergebnis ist gerecht, obwohl wir gute Chancen vergeben haben. Wichtig ist, dass wir auch das dritte Auswärtsspiel gegen einen Konkurrenten im Titelrennen nicht verloren haben“, sagte er. Seine Mannschaft hatte zuvor ein 2:0 beim Dritten GSV Moers und ein 0:0 beim SV Budberg erreicht.

Die Viktoria hatte sich selbst zuzuschreiben, dass sie mit einem Rückstand in die Pause gehen musste. Sie hätte in der 24. Minute in Führung gehen müssen, als der frei stehende Levon Kürkciyan selbst den Abschluss suchte, statt zum besser postierten Ames Tiganj zu passen. „Das war eine tausendprozentige Chance“, so Beine. Direkt im Gegenzug brachte ausgerechnet der ehemalige Viktoria-Akteur Velibor Geroschus (25.) den TuS Xanten in Führung.