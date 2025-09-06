Viktoria Goch ist auf den Geschmack gekommen

Viktoria Goch hat in der Landesliga einen blitzsauberen Start hingelegt. Der Aufsteiger ist noch ungeschlagen und hat wie sechs andere Teams bereits sieben Punkte auf dem Konto. Am Sonntag stellt sich ab 14 Uhr der Mülheimer FC im Gocher Hubert-Houben-Stadion vor. „Wir müssen nur auf uns schauen und unser Spiel machen, dann bin ich guter Dinge“, sagt Trainer Kevin Wolze.
Torjäger Levon Kürkciyan, Gabriel Preuß und Jonathan Brilski, die beim 0:0 beim SC Werden-Heidhausen schmerzlich vermisst worden waren, sind wieder dabei. Nur hinter dem Einsatz von Jan Wilbers, der am Mittwoch das Training abbrechen musste, steht ein Fragezeichen.
Im Training stand in dieser Woche das Passspiel im Mittelpunkt. „Generell befinden wir uns noch in der Entwicklung. Wir arbeiten gerade daran, dass die Pässe gerade im letzten Drittel noch klarer und präziser gespielt werden“, sagt Wolze.
Der Gegner aus dem Ruhrgebiet hat schon bessere Zeiten erlebt. Nach dem Abstieg aus der Oberliga ist in Mülheim ein Neuanfang angesagt. Der Start gestaltet sich schwierig. Am vergangenen Spieltag gab’s mit einem 1:1 gegen den GSV Moers immerhin den ersten Punkt.
„Wir lassen uns vom schlechten Start des Gegners nicht blenden. Wir treffen auf eine sehr junge und ehrgeizige Mannschaft, die sich mit Sicherheit noch steigern wird“, sagt Wolze. Zu den wenigen erfahrenen Spielern im Mülheimer Kader zählt Mittelstürmer Robert Molango. Der 32-Jährige hat seine Torgefährlichkeit in den vergangenen Jahren in der Oberliga kontinuierlich unter Beweis gestellt.