Viktoria Goch ist auf den Geschmack gekommen

Der Gegner aus dem Ruhrgebiet hat schon bessere Zeiten erlebt. Nach dem Abstieg aus der Oberliga ist in Mülheim ein Neuanfang angesagt. Der Start gestaltet sich schwierig. Am vergangenen Spieltag gab’s mit einem 1:1 gegen den GSV Moers immerhin den ersten Punkt.

„Wir lassen uns vom schlechten Start des Gegners nicht blenden. Wir treffen auf eine sehr junge und ehrgeizige Mannschaft, die sich mit Sicherheit noch steigern wird“, sagt Wolze. Zu den wenigen erfahrenen Spielern im Mülheimer Kader zählt Mittelstürmer Robert Molango. Der 32-Jährige hat seine Torgefährlichkeit in den vergangenen Jahren in der Oberliga kontinuierlich unter Beweis gestellt.