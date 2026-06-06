Viktoria Goch im Mittelpunkt des Titel-Showdowns Für die Viktoria Goch geht es tabellarisch um nichts mehr, für Gastgeber SV Budberg dagegen um den Oberliga-Aufstieg. Am letzten Spieltag könnte die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze zum entscheidenden Faktor im Titelkampf der Landesliga werden. von RP / Nils Hendricks · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Goch will Budberg ein Bein stellen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Landesliga erlebt am letzten Spieltag ihren großen Titel-Showdown – und Viktoria Goch könnte dabei zum Zünglein an der Waage werden. Der Aufsteiger, der nach neun Jahren Abstinenz eine starke Rückkehr in die Landesliga hingelegt hat und die Saison in der oberen Tabellenhälfte beenden wird, gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim SV Budberg.

Der Klub aus Rheinberg kämpft noch um den Aufstieg in die Oberliga. Um Spitzenreiter SV Scherpenberg noch abzufangen, muss der SV Budberg am letzten Spieltag mehr Punkte holen als der direkte Konkurrent aus Moers, der den abstiegsbedrohten PSV Wesel empfängt. Beide Teams liegen mit jeweils 67 Punkten deutlich vor der Konkurrenz. Die besseren Karten hat allerdings der SVS, der beide direkten Duelle für sich entschieden hat. Konkurrent SV Scherpenberg präsentiert sich in Bestform Zuletzt leistete sich keiner der beiden Titelkandidaten mehr einen Patzer. Der SV Scherpenberg untermauerte seine Aufstiegsambitionen an den vergangenen beiden Spieltagen eindrucksvoll. Auf ein 12:0 gegen Absteiger Rhenania Bottrop ließ die Mannschaft von Sven Schützek einen 7:0-Erfolg beim Tabellenfünften VfB Bottrop folgen.

Der SV Budberg tat sich in seinen jüngsten Partien gegen die SG Essen-Schönebeck (3:1) und DJK Blau-Weiß Mintard (2:1) etwas schwerer. Am vergangenen Wochenende hatte der SVB spielfrei und musste tatenlos zusehen, wie Scherpenberg mit dem zweiten Kantersieg gegen eine Bottroper Mannschaft einen weiteren großen Schritt Richtung Oberliga machte. Bei Viktoria Goch schien die Luft unterdessen bereits etwas raus zu sein. Das Team verlor sein letztes Heimspiel gegen den 1. FC Lintfort mit 2:3. Trainer Kevin Wolze merkte anschließend an, dass es während der dreiwöchigen Spielpause zuvor schwierig gewesen sei, die Spannung hochzuhalten.