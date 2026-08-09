Viktoria Goch II will nach dem Abstieg angreifen Viktoria Goch: Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga beginnt für die Reserve des Gocher Landesliga-Teams eine neue Zeitrechnung. So plant Björn Gatermann den Startschuss seiner Trainerlaufbahn. von RP / Per Feldberg · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Trainer Björn Gatermann. – Foto: Jette Oster

Die achtjährige Erfolgsgeschichte endete mit einem Abstieg. Trainer Ernes Tiganj und sein treuer Weggefährte Ali Baghi hatten die Reserve von Viktoria Goch im Sommer 2018 in der Kreisliga C übernommen. Anschließend führte der Weg bis hinauf in die Bezirksliga - doch dieses Abenteuer sollte sich in der abgelaufenen Saison als eine Nummer zu groß erweisen.

Das Duo hat inzwischen den Verein verlassen. Zunächst sollte Sven Kleuskens den Neuaufbau in Angriff nehmen, doch der frühere Trainer von Viktoria Winnekendonk musste aus beruflichen Gründen kurzfristig absagen. Jetzt tritt Björn Gatermann, in der vergangenen Spielzeit noch Leistungsträger des Bezirksligisten SV Rindern, bei seinem Heimatverein seine erste Trainerstation an.

„Ich habe zwar ein Trikot für mich mitbestellt. Aber das soll eigentlich nur zum Einsatz kommen, wenn es personell nicht anders möglich ist“, so Gatermann. „Von außen betrachtet sieht ein Spiel doch meist etwas anders aus. Und viele Spieler reagieren besser auf Anweisungen, die von der Linie aus erfolgen.“ So etwas wie sein verlängerter Arm ist Jordi Barbara, der als spielender Co-Trainer Regie führen soll. Das Duo muss praktisch einen kompletten Umbruch bewältigen. In Ali Baghi, aktuell vereinslos, Miguel Wurring (Siegfried Materborn II), Marvin Kürbs, Thomas Langenberg, Tim Müller (alle Viktoria Goch IV), Kai Jaschek (SV Nütterden), Andre Dinita (SV Straelen), Dogan Erkis (TSV Weeze) sowie Niklas Peters, Jannik Ingenwerth und Lars Thielen, die ihre Laufbahn beendet haben, stehen elf Spieler auf der Abgangsseite.