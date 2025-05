Viktoria Goch II vor dem Aufstieg

So feierte Viktoria Goch II vergangenes Jahr den Aufstieg - gelingt jetzt der Durchmarsch? – Foto: Ernes Tiganj

Viktoria Goch II ist nur noch einen kleinen Schritt vom Durchmarsch in die Bezirksliga entfernt. Vor der imposanten Kulisse von mehr als 300 Zuschauern entschied die Mannschaft am Freitagabend das vorentscheidende Duell um den zweiten Aufstiegsplatz in der A-Liga Kleve/Geldern gegen den Uedemer SV mit 2:1 (2:0) für sich.

Fr., 23.05.2025, 20:00 Uhr Viktoria Goch Vikt. Goch II Uedemer SV Uedemer SV 2 1 Abpfiff In jedem Fall reicht den Gochern am kommenden Sonntag ein Sieg beim SC Auwel-Holt zum Aufstieg. Außerdem ist der Viktoria-Reserve Platz zwei nicht mehr zu nehmen, falls Verfolger Viktoria Winnekendonk am letzten Spieltag nicht gegen den SV Issum gewinnen sollte. Der Uedemer SV, der sich fast die gesamte Saison berechtigte Hoffnungen auf die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga hatte machen dürfen, ist endgültig aus dem Rennen. Zum Geschehen im Hubert-Houben-Stadion: Die Anfangsphase der Partie bestimmten zunächst die Gäste in Schwarz-Gelb. Das Team von Coach Martin Würzler trat sehr selbstbewusst auf und störte den Gocher Spielaufbau effektiv. Allerdings blieben bei aller Überlegenheit Chancen Mangelware. Nur Maik Hemmers sorgte mit einem Kopfball für einen Hauch von Torgefahr (20.).

Allmählich fand die Viktoria besser in die Partie und setzte in der 26. Minute das erste Ausrufezeichen, als Maik Joosten den Ball von der Strafraumgrenze aus an die Latte knallte. Auf der anderen Seite verfehlte Uedems Spielmacher Hemmers mit einer Bogenlampe knapp das Ziel. Noch vor dem Seitenwechsel stellte der Gastgeber die Weichen auf Sieg. In der 37. Minute legte Robert Nafin den Ball quer zu Maik Joosten, der problemlos die Gocher Führung erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Miguel Wurring nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0.