Viktoria Goch II tritt auf der Stelle und hat ein großes Problem

Viktoria Goch II tritt im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 4, weiter auf der Stelle. Am Freitagabend musste sich der Tabellenvorletzte im Flutlicht-Heimspiel gegen TuS Xanten mit einem Remis begnügen. Vor gerade einmal 30 Zuschauern trennten sich beide Kontrahenten 2:2 (1:1).
Mitte der ersten Halbzeit hatte Gerrit Jenowsky die Gäste nach schöner Kombination in Führung geschossen (25.). Die Reserve der Viktoria antwortete noch vor der Pause: In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs verwandelte Marvin Gisberts einen Freistoß aus 20 Metern direkt.
Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten, bis Christopher Kimbakidila den TuS Xanten nach einem Konter erneut in Führung brachte. Zu Beginn der Schlussphase erzielte Marvin Kürbs den Ausgleich. Nach einem Freistoß hinter die Kette schoss er aus spitzem Winkel zum 2:2-Endstand ein (74.). Über das Ergebnis konnte sich am Ende niemand so richtig freuen.
Beide Mannschaften hätten mit einem Erfolgserlebnis für einen Befreiungsschlag sorgen können. Stattdessen bleibt das Feld im unteren Drittel weiter eng beisammen. Viktoria-Coach Ernes Tiganj beklagte im Anschluss anhaltende Personalprobleme. „Vor zwei Wochen hatten wir zwölf, letzte Woche 13 Spieler. Diese Woche kamen zwar viele zurück, aber die wenigsten hatten eine Trainingseinheit absolviert“, so Tiganj.
Der Gocher Trainer war am Ende sogar froh über den einen Punkt. „Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht und gegen einen Mitkonkurrenten nicht noch mehr Punkte abgegeben. Jetzt, wo die Verletzten und Urlauber langsam wieder zurückkommen, können wir die Intensität wieder hochschrauben“, so Tiganj.
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