Viktoria Goch II tritt auf der Stelle und hat ein großes Problem

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten, bis Christopher Kimbakidila den TuS Xanten nach einem Konter erneut in Führung brachte. Zu Beginn der Schlussphase erzielte Marvin Kürbs den Ausgleich. Nach einem Freistoß hinter die Kette schoss er aus spitzem Winkel zum 2:2-Endstand ein (74.). Über das Ergebnis konnte sich am Ende niemand so richtig freuen.

„Wir haben das Beste aus unserer Situation gemacht“