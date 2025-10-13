Viktoria Goch II trifft einfach das Tor nicht mehr

Ein Déjà-vu-Erlebnis der unerwünschten Art wurde am Freitagabend den Spielern von Viktoria Goch II zuteil. Der Bezirksligist verlor sein Flutlicht-Heimspiel gegen Borussia Veen mit 0:3 (0:0). Der Spielverlauf weckte dabei Erinnerungen an das Lokalduell mit der SGE Bedburg-Hau, das nur wenige Tage zuvor ebenfalls mit einer 0:3-Niederlage für den Neuling geendet war. Auch damals war die Partie torlos in die Pause gegangen, um dann nach dem Seitenwechsel zu kippen.

Einen Unterschied gibt es dennoch: „Wir hatten allein in der ersten Halbzeit vier Riesenchancen, davon drei Hundertprozentige. Letzte Woche hatten wir diese Gelegenheiten nicht, deshalb tut die Niederlage heute noch mehr weh“, sagte Viktoria-Coach Ernes Tiganj nach der Partie. In der zweiten Halbzeit musste der Gocher Trainer mitansehen, wie Philipp van Huet die Gäste in einer ausgeglichenen Phase in Führung brachte (50.).

Mit schwindender Zeit wurde die Reserve der Viktoria in der Folge immer offensiver – und eröffnete so Räume für die Gäste: In der 70. Minute stellte Felix Terlinden auf 2:0. Spätestens als Jonas van den Brock das 3:0 (83.) erzielte, war die Partie dann entschieden.

Tiganj hielt sich nicht lange mit der Ursachenforschung aus. Der Gocher Trainer kennt das entscheidende Problem: „Ich nehme die ganze Offensive in die Pflicht. Uns fehlt aktuell so ein richtiger Knipser. Wenn wir die Dinger machen, hätten wir einige Punkte mehr“, sagte Tiganj, der die vergangenen Wochen als Lernphase bezeichnet.