Viktoria Goch II: Trainer Ernes Tiganj packt nach Debakel aus Die Gocher Reserve geht im Bezirksliga-Duell beim Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen mit 0:13 baden. Danach spricht der Coach offen über Unruhe in der Mannschaft und eine geplatzte Nachfolgelösung. von RP / Nils Hendricks · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die Zweite von Viktoria Goch präsentierte sich am Sonntag desolat. – Foto: Arno Wirths

Viktoria Goch II hat sich am Sonntag auf unrühmliche Weise aus der Bezirksliga verabschiedet. Die Mannschaft von Ernes Tiganj ging beim Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen mit 0:13 (0:5) unter und ist damit auch rechnerisch abgestiegen. Das Ergebnis rückte im Anschluss jedoch in den Hintergrund. Tiganj ging erneut hart mit seiner Mannschaft ins Gericht – und lieferte zugleich Einblicke, die die Entwicklung der vergangenen Wochen in einem anderen Licht erscheinen lassen.

Ursprünglich sollte der scheidende Gocher Trainer in Kürze von Sven Kleuskens beerbt werden. Doch wie Tiganj nun verriet, kommt es offenbar anders. „Sven Kleuskens hat seine Zusage vor wenigen Wochen zurückgezogen. Seitdem bemüht sich der Verein intensiv um Ersatz. Das hat viel Unruhe in die Mannschaft gebracht. Viele haben die Saison bereits abgeschrieben, wollen wechseln oder fahren in den Urlaub. Man merkt die ganze Zeit: Die Jungs sind nicht mehr bei der Sache“, sagte Tiganj. Die desolate Vorstellung in Broekhuysen wollte Tiganj dennoch nicht mit den Begleitumständen entschuldigen. „Diese Arbeitsverweigerung hat nichts mit der Unruhe zu tun. Sie erklärt vielleicht, warum in den vergangenen Wochen die Punkte ausgeblieben sind. Aber die Vorstellung hier und heute war charakterlich respektlos hoch zehn“, sagte der Gocher Trainer.