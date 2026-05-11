Viktoria Goch II steuert auf den Abstieg zu Bezirksliga, Gruppe 4: Viktoria Goch II verliert auch gegen Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Rhede und steht vor dem Abstieg in die Kreisliga A. Trainer Ernes Tiganj regt sich aber nicht über die Niederlage auf – sondern über seine Spieler. von RP / Nils Hendricks · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Für Viktoria Goch II besteht nur noch wenig Hoffnung auf den Verbleib in der Bezirksliga. – Foto: Arno Wirths

Langsam dürfte die Erkenntnis selbst bei den größten Optimisten angekommen sein: Viktoria Goch II steht kurz vor dem Abstieg aus der Bezirksliga. Nach der 0:3-Niederlage im Lokalduell bei Alemannia Pfalzdorf vor rund einer Woche verlor der Tabellenvorletzte nun auch sein Heimspiel gegen den designierten Meister VfL Rhede. Vor rund 100 Zuschauern endete die Partie ebenfalls mit 0:3 (0:3).

Dabei zeigte sich eine deutliche Parallele zur Vorwoche: Auch gegen den VfL Rhede brachte sich die Gocher Reserve bereits im ersten Durchgang um eine realistische Chance auf einen Punktgewinn. Während gegen Pfalzdorf ein früher Doppelschlag die Partie schnell in Richtung des Lokalrivalen kippen ließ, machte der Tabellenführer diesmal mit drei Treffern vor der Pause früh alles klar. Rhede sorgt früh für klare Verhältnisse: drei Treffer in der ersten Halbzeit In der 13. Minute zeigte sich die Gocher Defensive erstmals unsortiert. Rhedes Maximilian Kreutzer hatte am Strafraumeck zu viel Platz und legte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Len Stennecken nur noch zum 1:0 einschieben musste. Beim zweiten Treffer setzte sich der Tabellenführer über die außen durch und drang bis an den Fünfmeterraum vor. Elias Librandi erzielte das 2:0 (25.) im Nachsetzen.