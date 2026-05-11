 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

Viktoria Goch II steuert auf den Abstieg zu

Bezirksliga, Gruppe 4: Viktoria Goch II verliert auch gegen Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Rhede und steht vor dem Abstieg in die Kreisliga A. Trainer Ernes Tiganj regt sich aber nicht über die Niederlage auf – sondern über seine Spieler. 

von RP / Nils Hendricks · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Für Viktoria Goch II besteht nur noch wenig Hoffnung auf den Verbleib in der Bezirksliga.
Für Viktoria Goch II besteht nur noch wenig Hoffnung auf den Verbleib in der Bezirksliga. – Foto: Arno Wirths

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Bezirksliga 4
VfL Rhede
Vikt. Goch II

Langsam dürfte die Erkenntnis selbst bei den größten Optimisten angekommen sein: Viktoria Goch II steht kurz vor dem Abstieg aus der Bezirksliga. Nach der 0:3-Niederlage im Lokalduell bei Alemannia Pfalzdorf vor rund einer Woche verlor der Tabellenvorletzte nun auch sein Heimspiel gegen den designierten Meister VfL Rhede. Vor rund 100 Zuschauern endete die Partie ebenfalls mit 0:3 (0:3).

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
0
3
Abpfiff

Dabei zeigte sich eine deutliche Parallele zur Vorwoche: Auch gegen den VfL Rhede brachte sich die Gocher Reserve bereits im ersten Durchgang um eine realistische Chance auf einen Punktgewinn. Während gegen Pfalzdorf ein früher Doppelschlag die Partie schnell in Richtung des Lokalrivalen kippen ließ, machte der Tabellenführer diesmal mit drei Treffern vor der Pause früh alles klar.

Rhede sorgt früh für klare Verhältnisse: drei Treffer in der ersten Halbzeit

In der 13. Minute zeigte sich die Gocher Defensive erstmals unsortiert. Rhedes Maximilian Kreutzer hatte am Strafraumeck zu viel Platz und legte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Len Stennecken nur noch zum 1:0 einschieben musste. Beim zweiten Treffer setzte sich der Tabellenführer über die außen durch und drang bis an den Fünfmeterraum vor. Elias Librandi erzielte das 2:0 (25.) im Nachsetzen.

Spätestens als Marvin Gisberts vier Minuten später bei einem Klärungsversuch ein Eigentor zum 0:3 unterlaufen war (29.), dachte niemand mehr an einen Überraschungscoup wie im Hinspiel, das Viktoria Goch II im November fast schon sensationell mit 3:1 gewonnen hatte. Nach einer kurzen Gocher Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit verwalteten beide Mannschaften das Ergebnis weitgehend nur noch – ein Resultat, das die Viktoria einen weiteren Schritt näher an die A-Liga bringt.

Trainer Tiganj verärgert: Kritik an Einstellung und abwesenden Spielern

Ernes Tiganj schien nach dem Schlusspfiff mit seinem Latein am Ende. „Vor dem Spiel hätte ich alles darauf verwettet, dass unsere Einstellung stimmt. Nach zehn Minuten waren wir dann aber komplett neben der Spur. Ich verstehe nicht, wie man so eingeschüchtert auftreten und den Kampf überhaupt nicht annehmen kann“, sagte Tiganj.

Zudem übte der Gocher Trainer deutliche Kritik an einem Trio aus dem Kader: „Hinzu kommt, dass drei Jungs in dieser kritischen Phase in den Urlaub fahren. Auch mit ihnen wäre es extrem schwer geworden, gegen Rhede etwas zu holen, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir werden uns Dienstag noch einmal besprechen, aber es sieht jetzt alles sehr stark danach aus, dass wir in der nächsten Saison in der Kreisliga A spielen“, sagte Ernes Tiganj.

Viktoria Goch II: Thielen – Müller, Bruns, Alt, Changezi, Preuß (68. Sinatra), Vöckel (55. Hohmann), Gisberts (46. Boyata), Barbara, Karabulut, Jaschek.