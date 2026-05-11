Viktoria Goch II steuert auf den Abstieg zu

Langsam dürfte die Erkenntnis selbst bei den größten Optimisten angekommen sein: Viktoria Goch II steht kurz vor dem Abstieg aus der Bezirksliga. Nach der 0:3-Niederlage im Lokalduell bei Alemannia Pfalzdorf vor rund einer Woche verlor der Tabellenvorletzte nun auch sein Heimspiel gegen den designierten Meister VfL Rhede. Vor rund 100 Zuschauern endete die Partie ebenfalls mit 0:3 (0:3).
Dabei zeigte sich eine deutliche Parallele zur Vorwoche: Auch gegen den VfL Rhede brachte sich die Gocher Reserve bereits im ersten Durchgang um eine realistische Chance auf einen Punktgewinn. Während gegen Pfalzdorf ein früher Doppelschlag die Partie schnell in Richtung des Lokalrivalen kippen ließ, machte der Tabellenführer diesmal mit drei Treffern vor der Pause früh alles klar.
In der 13. Minute zeigte sich die Gocher Defensive erstmals unsortiert. Rhedes Maximilian Kreutzer hatte am Strafraumeck zu viel Platz und legte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Len Stennecken nur noch zum 1:0 einschieben musste. Beim zweiten Treffer setzte sich der Tabellenführer über die außen durch und drang bis an den Fünfmeterraum vor. Elias Librandi erzielte das 2:0 (25.) im Nachsetzen.
Spätestens als Marvin Gisberts vier Minuten später bei einem Klärungsversuch ein Eigentor zum 0:3 unterlaufen war (29.), dachte niemand mehr an einen Überraschungscoup wie im Hinspiel, das Viktoria Goch II im November fast schon sensationell mit 3:1 gewonnen hatte. Nach einer kurzen Gocher Drangphase zu Beginn der zweiten Halbzeit verwalteten beide Mannschaften das Ergebnis weitgehend nur noch – ein Resultat, das die Viktoria einen weiteren Schritt näher an die A-Liga bringt.
Ernes Tiganj schien nach dem Schlusspfiff mit seinem Latein am Ende. „Vor dem Spiel hätte ich alles darauf verwettet, dass unsere Einstellung stimmt. Nach zehn Minuten waren wir dann aber komplett neben der Spur. Ich verstehe nicht, wie man so eingeschüchtert auftreten und den Kampf überhaupt nicht annehmen kann“, sagte Tiganj.
Zudem übte der Gocher Trainer deutliche Kritik an einem Trio aus dem Kader: „Hinzu kommt, dass drei Jungs in dieser kritischen Phase in den Urlaub fahren. Auch mit ihnen wäre es extrem schwer geworden, gegen Rhede etwas zu holen, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir werden uns Dienstag noch einmal besprechen, aber es sieht jetzt alles sehr stark danach aus, dass wir in der nächsten Saison in der Kreisliga A spielen“, sagte Ernes Tiganj.
Viktoria Goch II: Thielen – Müller, Bruns, Alt, Changezi, Preuß (68. Sinatra), Vöckel (55. Hohmann), Gisberts (46. Boyata), Barbara, Karabulut, Jaschek.