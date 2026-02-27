Viktoria Goch II stellt neues Trainerduo vor

In den Gesprächen sei schnell deutlich geworden, wie begeistert und erwartungsfroh das neue Trainerteam sei, heißt es in einer Vereinsmitteilung zur Neubesetzung. „Mit Sven Kleuskens und Björn Gatermann hat Viktoria ein erfahrenes Team mit schwarz-roter Vergangenheit gewinnen können, welches bereit ist, eine lange, erfolgreiche Geschichte weiterzuführen und an die erfolgreiche Ära der letzten Jahre anzuknüpfen“, teilt der Verein mit.

Björn Gatermann gilt als echtes Gocher Urgestein. Sein Debüt im Seniorenbereich der Viktoria gab der heute 32-Jährige bereits 2011. Bis 2023 gehörte er durchgehend zum Kader der Ersten Mannschaft, ehe er sich dem SV Rindern anschloss. Nun kehrt der zentrale Mittelfeldspieler zurück und übernimmt künftig die Rolle des spielenden Co-Trainers bei der Zweiten Mannschaft von Viktoria Goch.

In der kommenden Saison übernimmt Sven Kleuskens die Verantwortung für die zweite Mannschaft von Viktoria Goch. Unterstützt wird er von Björn Gatermann, der derzeit noch für den Ligakonkurrenten SV Rindern auf dem Platz steht. Beide haben eine Vergangenheit in Goch. In der Saison 2019/20, die aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde, war Kleuskens Co-Trainer der Ersten Mannschaft unter Daniel Beine.

Kleuskens und Gatermann brächten Ideen in den Bereichen Spielphilosophie, Talententwicklung und taktische Flexibilität ein, ohne dabei den Blick für die Realität zu verlieren. Darin sehe der Klub die Grundlage für eine vielversprechende Zusammenarbeit.

Kleuskens: „Für den Verein wäre es schön, wenn der Reserve das ‚Bonbon‘ Bezirksliga erhalten bleibt“

„Der SV Viktoria Goch glaubt fest, dass an die herausragende Arbeit der Vorgänger angeknüpft werden kann, aber auch neue Impulse für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft gesetzt werden“, so der Verein. Große Fußstapfen hinterlässt das scheidende Trainerduo allemal. In acht Jahren führten Ernes Tiganj und Ali Baghi die zweite Mannschaft von der Kreisliga C bis in die Bezirksliga. Dort rangiert Goch II aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat bei drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und zwei Zählern auf den Relegationsrang jedoch weiterhin alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Beim neuen Trainer ist die Vorfreude auf die Aufgabe groß – auch wenn im Hause Kleuskens zunächst der Familienrat zusammentreten musste. Nach seinem langjährigen Engagement bei Viktoria Winnekendonk hatte sich der 48-Jährige bewusst eine Auszeit genommen. „Die Familie hat sich ganz schnell daran gewöhnt, dass ich auf einmal jeden Abend zu Hause bin“, sagt Sven Kleuskens mit einem Augenzwinkern.

Schnelle Entscheidung beim "Co"

Deutlich schneller verlief der Austausch mit seinem künftigen Co-Trainer. „Ich habe drei Jahre lang vergeblich versucht, Björn nach ‚Wido‘ zu locken. Diesmal musste er nicht lange überlegen. Wir hatten beruflich und sportlich immer mal wieder Kontakt – da hat sich eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Er wird mit seiner Gocher Vergangenheit sehr wertvoll für das Team sein“, sagt Sven Kleuskens.

In den kommenden Tagen wollen die beiden den Dialog mit den Spielern suchen. Parallel drückt das neue Trainerduo seiner künftigen Mannschaft im Abstiegskampf die Daumen. „Für den Verein wäre es schön, wenn der Reserve das ‚Bonbon‘ Bezirksliga erhalten bleibt – gerade, wenn die dritte Mannschaft in die B-Liga aufsteigen sollte. Ich sehe eine intakte Mannschaft, die hoffentlich weitgehend so zusammenbleibt. Natürlich wollen wir auch die A-Jugendlichen mit einbinden“, sagt Sven Kleuskens.