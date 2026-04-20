Viktoria Goch II spielt stark, verpasst aber den Befreiungsschlag

Ein kleiner Fehler reichte jedoch: Nach einem Gocher Ballverlust traf Tom Cappel in der 17. Minute zur Führung für die DJK. Ähnlich fiel auch das 2:0 in der 85. Minute für die DJK: Ein zu kurz geratener Ball durch das Zentrum brachte Twisteden erneut in Ballbesitz. Der erste Abschluss landete noch am Pfosten, den Abpraller drückte Cappel über die Linie.

Später Anschlusstreffer reicht nicht – Goch bleibt im Abstiegskampf unter Druck

Nur drei Minuten später konnte die Viktoria nach einem sehenswerten Spielzug noch einmal verkürzen: Kai Jaschek erzielte den Treffer zum 1:2 (88.). „Danach wurden wir leider zu hektisch. Wir haben alles versucht, aber der Gegner hat auch sehr clever verteidigt“, sagte Tiganj, dessen Team nicht mehr zum Ausgleich kam.