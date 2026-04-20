Viktoria Goch II spielt stark, verpasst aber den Befreiungsschlag

Viktoria Goch II gelingt es weiterhin nicht, sich aus dem Tabellenkeller der Bezirksliga zu befreien. Eine Woche nach dem mutmachenden 1:0-Erfolg gegen den TSV Weeze musste sich das Team von Trainer Ernes Tiganj beim neuen Tabellendritten DJK Twisteden trotz guter Leistung knapp mit 1:2 geschlagen geben. Woran hat’s gelegen?
Gegen die favorisierten Twistedener, die sich wieder Hoffnungen im Rennen um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation machen, hielten die Gocher über die gesamte Spielzeit gut dagegen. „Wir haben spielerisch mitgehalten und standen hinten sehr kompakt. Das war ein echt starkes Spiel von uns“, sagte Tiganj.
Ein kleiner Fehler reichte jedoch: Nach einem Gocher Ballverlust traf Tom Cappel in der 17. Minute zur Führung für die DJK. Ähnlich fiel auch das 2:0 in der 85. Minute für die DJK: Ein zu kurz geratener Ball durch das Zentrum brachte Twisteden erneut in Ballbesitz. Der erste Abschluss landete noch am Pfosten, den Abpraller drückte Cappel über die Linie.
Nur drei Minuten später konnte die Viktoria nach einem sehenswerten Spielzug noch einmal verkürzen: Kai Jaschek erzielte den Treffer zum 1:2 (88.). „Danach wurden wir leider zu hektisch. Wir haben alles versucht, aber der Gegner hat auch sehr clever verteidigt“, sagte Tiganj, dessen Team nicht mehr zum Ausgleich kam.
An der Tabellensituation hat sich indes wenig geändert: Der Rückstand auf das rettende Ufer sowie auf Relegationsplatz 15 beträgt aus Gocher Sicht weiterhin drei Punkte. Tiganj hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben. „Die Stimmung in der Mannschaft ist weiterhin positiv“, so der Trainer.