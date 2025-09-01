Viktoria Goch II kämpft mit den Tücken des Durchmarschs

Letztere legte in der Anfangsphase ein Mann an den Tag, der eigentlich zum Kader der Gocher Landesliga-Mannschaft gehört. Andrija Kurandic, Neuzugang vom Bezirksligisten VfL Repelen, sollte in der Reserve etwas Spielpraxis sammeln. In der zehnten Minute stand der Torjäger goldrichtig, als er eine Hereingabe von Marvin Gisberts aus kurzer Distanz zum 1:0 verwertete.

Fortan hatte der Gastgeber mehr vom Spiel, versäumte allerdings die Gelegenheit, seinen Vorsprung vor dem Pausenpfiff auszubauen. Das sollte sich rächen. In der 52. Minute erzielte Leonard Langenbrink den Ausgleich für die Gäste aus Bocholt – vorangegangen war ein Fehler im Gocher Spielaufbau. „Wir waren in der Vorwärtsbewegung und haben uns auskontern lassen“, so Tiganj.

Und es sollte noch schlimmer kommen. In der 73. Minute stieg Luca Bollmann nach einer Ecke hoch und markierte per Kopf das 2:1 für die Sportfreunde Lowick – es sollte sich um den Endstand handeln. „Wir haben zwar noch einmal alles in die Waagschale geworfen, aber der Gegner hat sich den Sieg erarbeitet“, sagte Tiganj.