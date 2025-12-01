Viktoria Goch II ist großer Favoritenschreck

Viktoria Goch II mausert sich in der Bezirksliga zum großen Favoritenschreck. Zwei Wochen nach dem fast schon sensationellen 3:1-Erfolg des Aufsteigers beim zuvor auf eigenem Platz noch ungeschlagenen Tabellenführer VfL Rhede räumte das Team von Trainer Ernes Tiganj nun auch den Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen aus dem Weg. Im Hubert-Houben-Stadion setzte sich die Reserve der Viktoria am Sonntag mit 4:2 (1:1) gegen den favorisierten Kontrahenten aus dem Südkreis durch.

Dabei ließ sich der Gastgeber auch vom Broekhuysener Führungstreffer in der 23. Minute nicht beeindrucken. Nick Ernst war nach einem Pass in die Tiefe allein vor dem Gocher Torhüter Pascal Mollenhauer aufgetaucht und hatte diesen aus spitzem Winkel überwunden. Sieben Minuten später meldete sich die Viktoria zurück. Nach Vorarbeit von Robert Nafin war Miguel Wurring zum 1:1 zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel war es dann Marvin Gisberts, der in der 63. Minute für die erste Gocher Führung an diesem Sonntagnachmittag sorgte. Diesmal war Wurring der Vorlagengeber. Gäste-Trainer Sebastian Clarke reagierte in der 69. Minute mit einem Dreifachwechsel, brachte in Sven van Bühren und Stan Hesen frischen Wind für die Offensive.

Damit bewies der Broekhuysener Coach ein feines Händchen, denn Hesen stellte keine 60 Sekunden später nach einem Ballgewinn im Aufbauspiel aus 18 Metern auf 2:2 (70.). In der Folge hatte der Tabellenzweite gute Chancen, in Führung zu gehen. Doch den Lucky Punch landete in der 86. Minute die Viktoria. Mit seinem zweiten Treffer – einem schönen Schlenzer – stieß Marvin Gisberts das Tor zur nächsten Überraschung ganz weit auf. Für die Entscheidung sorgte schließlich der zur Halbzeit eingewechselte Marvin Kürbs in der dritten Minute der Nachspielzeit.

"In allen Mannschaftsteilen nicht gut"

„Beinahe hätten wir sogar noch das Fünfte kassiert. Wenn die beste Abwehr der Liga gegen eine der auf dem Papier schwächsten Offensiven vier Tore kassiert, dann sagt das alles über das Spiel aus. Der Sieg ist unter dem Strich verdient für Goch. Wir waren heute in allen Mannschaftsteilen nicht gut“, sagte Sebastian Clarke.

Sein Kollege Ernes Tiganj war wieder einmal sichtlich stolz auf seine Mannschaft. „Wir haben es genauso gut wie gegen Rhede gemacht, standen sehr kompakt und konnten viele Bälle erobern. Die Chancenverwertung, die anfangs noch nicht so gut war, klappt jetzt ausgerechnet gegen die Top-Mannschaften. Wir sind sehr glücklich über den Sieg“, sagte Tiganj.

In der Tabelle steht die Gocher Reserve weiter auf dem drittletzten Platz, weil die Keller-Konkurrenz aus Anholt (4:3 gegen Alemannia Pfalzdorf) und Dingden (3:2 bei der SGE Bedburg-Hau) ebenfalls punktete. An der Tabellenspitze hat der VfL Rhede, der mit einem 7:0 gegen den Hamminkelner SV ein Zeichen setzte, jetzt wieder fünf Punkte Vorsprung auf die Sportfreunde.

Viktoria Goch II: Mollenhauer – Müller, Johnson (90.+4 Langenberg), Schütz, Wurring, Bruns (83. Großhans), Nafin, Gisberts, Karabulut, Jaschek (90. Hebben), Erkis (46. Kürbs).

Sportfreunde Broekhuysen: Klein – Schmermas, Horster (69. Hesen), Hünnekens, Ernst (85. Maaßen), Schmitz, Thier (69. van Bühren), Hannaleck (46. Teegelbeckers), Peters (69. Lachmann), Brock, Belzek.