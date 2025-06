Viktoria Goch II freut sich auf Bezirksliga

Die Anhänger von Vikoria Goch können es immer noch nicht so richtig fassen. Die Rückkehr der ersten Mannschaft in die Landesliga hatte der Traditionsverein insgeheim zwar einkalkuliert. Doch mit einer doppelten Aufstiegsfeier hatte niemand gerechnet.

Inzwischen hat der Verein die Weichen dafür gestellt, dass sich die zweite Mannschaft nach Möglichkeit in der Bezirksliga behaupten kann. „Man darf nicht vergessen, dass wir zu Beginn des vergangenen Jahres noch in der Kreisliga B gespielt haben. Jetzt treffen wir auf Gegner, die ganz anders aufgestellt sind. Dennoch bleiben wir unserem Grundsatz treu und wollen in erster Linie junge Spieler fördern und entwickeln“, so Tiganj.

Eine Art Königstransfer kann er allerdings auch bereits vermelden. Igor Puschenkow, der in der abgelaufenen A-Liga-Saison 27 Treffer für den A-Liga-Tabellendritten Viktoria Winnekendonk erzielte, kehrt ins Hubert-Houben-Stadion zurück. „Seit Igor in der Saison 2023/24 für unsere erste Mannschaft gespielt hat, ist der Kontakt nie abgerissen. Er ist für uns nicht nur als Torjäger wertvoll, sondern kann mit seiner Erfahrung auch als Leitwolf das junge Team führen“, sagt der Trainer. Routinier Kai Jaschek, der zur neuen Saison das Trainerteam ergänzt, soll ebenfalls als Führungsspieler mit gutem Beispiel vorangehen.

„Wir stellen uns insgesamt breiter auf. Uns ist allen bewusst, dass wir in Zukunft in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um in der Bezirksliga bestehen zu können“, so Tiganj.

Dazu sollen auch sechs Neuzugänge ihren Teil beitragen, die noch am Beginn ihrer Seniorenlaufbahn stehen. Aus der eigenen Jugend rücken Angreifer Elion Beqiraj und Torhüter Jacob Wennekers auf. Außerdem nehmen Jiro Großhaus (Sportfreunde Broekhuysen), Lucien Boyta, Zeon Kern (beide SV Hönnepel-Niedermörmter) und Leon Knak (Uedemer SV) die Herausforderungen Bezirksliga in Angriff.

Tiganj: „Die Bezirksliga ist für uns ein echtes Abenteuer. Selbstverständlich wird es Rückschläge geben, aber davor habe ich keine Angst.“