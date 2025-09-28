Held des Tages: Miguel Wurring. – Foto: KJ

Viktoria Goch II feiert den ersten Sieg Viktoria Goch: Der Bezirksligist setzt sich mit 1:0 gegen den SV Haldern durch. Das Spiel sei eine schlechte Partie gewesen, sagt Trainer Ernes Tiganj. Dennoch hat es gereicht. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SV Haldern Vikt. Goch II Miguel Wurring

Für die erste Mannschaft von Viktoria Goch läuft die Saison in der Landesliga bisher wie am Schnürchen. Weniger gut lief es dagegen bisher eine Spielklasse tiefer für Viktoria Goch II. Die Gocher Reserve, die sich nach dem Aufstieg aus der Kreisliga B auch in der Kreisliga A nur ein Jahr Zeit gelassen hatte, hatte in der Bezirksliga zuletzt einen schweren Stand. Nun ist der Knoten für das Team von Ernes Tiganj aber endlich geplatzt.

Ein Treffer von Miguel Wurring reichte den Gocher Gastgebern zum 1:0 (0:0)-Erfolg über den SV Haldern. Es war der erste Saisonsieg. Die Rote Laterne hat die Viktoria damit erst einmal abgeben. Dementsprechend groß war die Freude bei Trainer Tiganj, der eine kuriose Feststellung wagte. „Im Vergleich zu unseren bisherigen Spielen war das dieses Mal eines der schlechteren. Ich bin froh, dass wir trotzdem gewonnen haben. Im Vorfeld der Saison habe ich mir so ein bisschen gedacht, dass uns ein zweites A-Liga-Jahr vielleicht gar nicht so schlecht getan hätte, aber unsere bisherigen Leistungen, vor allem gegen die Teams von oben, waren für mich ein Zeichen, dass wir hier mithalten können“, so Tiganj.

Erlösung geglückt Gerade nach der Zwei-Tore-Führung im Auswärtsspiel bei BW Dingden II sei sich der Gocher Trainer sicher gewesen, dass der erste Sieg nur eine Frage der Zeit sein würde. Er sollte recht behalten. Gegen den SV Haldern lief für sein Team jedoch erst einmal nicht so viel zusammen.