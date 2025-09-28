Viktoria Goch II feiert den ersten Sieg

Für die erste Mannschaft von Viktoria Goch läuft die Saison in der Landesliga bisher wie am Schnürchen. Weniger gut lief es dagegen bisher eine Spielklasse tiefer für Viktoria Goch II. Die Gocher Reserve, die sich nach dem Aufstieg aus der Kreisliga B auch in der Kreisliga A nur ein Jahr Zeit gelassen hatte, hatte in der Bezirksliga zuletzt einen schweren Stand. Nun ist der Knoten für das Team von Ernes Tiganj aber endlich geplatzt.
Ein Treffer von Miguel Wurring reichte den Gocher Gastgebern zum 1:0 (0:0)-Erfolg über den SV Haldern. Es war der erste Saisonsieg. Die Rote Laterne hat die Viktoria damit erst einmal abgeben. Dementsprechend groß war die Freude bei Trainer Tiganj, der eine kuriose Feststellung wagte.
„Im Vergleich zu unseren bisherigen Spielen war das dieses Mal eines der schlechteren. Ich bin froh, dass wir trotzdem gewonnen haben. Im Vorfeld der Saison habe ich mir so ein bisschen gedacht, dass uns ein zweites A-Liga-Jahr vielleicht gar nicht so schlecht getan hätte, aber unsere bisherigen Leistungen, vor allem gegen die Teams von oben, waren für mich ein Zeichen, dass wir hier mithalten können“, so Tiganj.
Gerade nach der Zwei-Tore-Führung im Auswärtsspiel bei BW Dingden II sei sich der Gocher Trainer sicher gewesen, dass der erste Sieg nur eine Frage der Zeit sein würde. Er sollte recht behalten. Gegen den SV Haldern lief für sein Team jedoch erst einmal nicht so viel zusammen.
Kurz vor der Halbzeitpause verschoss Dogan Erkis einen Foulelfmeter. Zuvor war den Gästen aus Haldern ein klarer Elfmeter verwehrt worden. „Vielleicht war das ausgleichende Gerechtigkeit. Dogan hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht“, so Tiganj.
Der Fehlschuss blieb folgenlos, denn Miguel Wurring traf nach 66 Minuten im Anschluss an eine Ecke zum spielentscheidenden 1:0 – mitten in die beste Phase der Gäste. Sechs Minuten zuvor hatte Viktoria-Keeper Lars Thielen auf der Gegenseite eine Großchance von Halderns Tim Gebbing vereitelt.
Haldern-Coach Christian Böing haderte mit dem Spielverlauf. Er gab an, im Vorfeld des Gocher Treffers eine deutliche Abseitsstellung vernommen zu haben. „Das waren zwei Meter. Es war die zweite unglückliche Entscheidung des Schiedsrichters. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wir waren nicht kreativ genug, die Gocher Hintermannschaft erfolgreich zu bespielen. Fußballerisch war das bisher das Schlechteste, was wir in dieser Saison gezeigt haben“, sagte Böing.
Nach fünf Spielen steht der SV Haldern nun wie die Gocher Reserve mit fünf Zählern da. Am Mittwoch steht bereits das vorgezogene Spiel gegen Borussia Veen auf dem Programm. Für Viktoria Goch II geht es am Sonntag ins Lokalduell mit der SGE Bedburg-Hau.
Viktoria Goch II: Thielen – Johnson, Schütz, Wurring, Knak (90. Boyata), Erkis, Kürbs, Gisberts (28. Beqiraj), Barbara, Jaschek (90. Karabulut), Hebben (55. Großhans).
SV Haldern: Hakvoort – H. Middendorf (78. Brunngraber), Hebing, Gebbing, Heynen, J. Middendorf, Boßmann, Duesing, Seesing (85. Dogu), Rackel (57. Winzer), Hogendoorn (46. Krüger).