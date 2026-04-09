Viktoria Goch II darf gegen Weeze nicht Federn lassen

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Freitag braucht Viktoria Goch II im Abstiegskampf einen Dreier gegen den formstarken TSV Weeze. TuS Xanten hat im Kreispokal Moers das Finale erreicht und deshalb geht es nun mit Selbstvertrauen in das Duell mit Tabellenführer VfL Rhede.
28. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern
So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II
So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten
So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede
So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV
So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen
So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern
So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II