Für Viktoria Goch II war gegen Anholt nichts zu holen. – Foto: Pascal Derks

Viktoria Goch II bleibt in der Abstiegszone Der Bezirksligist gerät bei Westfalia Anholt bereits nach vier Minuten in Rückstand und findet anschließend nicht in die Spur. Trainer Ernes Tiganj macht die 1:3-Niederlage besonders an einem Punkt fest. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 Vikt. Goch II Anholt

Der Höhenflug von Viktoria Goch II in der Bezirksliga ist vorerst beendet. Am Sonntag kassierte das Team, das im November mit Erfolgen gegen die Titelanwärter VfL Rhede (3:1) und Sportfreunde Broekhuysen (4:2) überrascht hatte, eine 1:3 (0:1)-Niederlage bei Westfalia Anholt. Damit steht fest, dass die Reserve der Viktoria, die weiterhin bei 16 Zählern steht, auf einem Abstiegsplatz überwintern wird.

Früher Rückstand für Viktoria II Heute, 14:15 Uhr Westfalia Anholt Anholt Viktoria Goch Vikt. Goch II 3 1 Abpfiff + Video Auf dem Anholter Rasenplatz im Stadion am Pannebecker tat sich die Mannschaft von Ernes Tiganj von Anfang an enorm schwer und geriet bereits in der vierten Minute in Rückstand. Til Spiegelhoff traf nach einem Fehlpass im Gocher Aufbauspiel. Nach dem Seitenwechsel führte eine Einzelaktion von Michel Duesing zum zweiten Treffer der Gastgeber (57.). In der 69. Minute stellte Spiegelhoff nach einem Konter mit seinem elften Saisontreffer auf 3:0.

Mehr als der Ehrentreffer war nicht drin Zwar konnte die Viktoria durch Marvin Kürbs noch einmal verkürzen (72.), doch mehr wollte den Gästen an diesem Nachmittag nicht gelingen. „Heute war ein Tag, an dem wir ein Gesicht gezeigt haben, das im Abstiegskampf nicht zu gebrauchen ist. Du musst hier von der ersten Minute an den Platz auf links drehen“, sagte Ernes Tiganj.