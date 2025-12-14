Viktoria Goch II bleibt in der Abstiegszone

Der Höhenflug von Viktoria Goch II in der Bezirksliga ist vorerst beendet. Am Sonntag kassierte das Team, das im November mit Erfolgen gegen die Titelanwärter VfL Rhede (3:1) und Sportfreunde Broekhuysen (4:2) überrascht hatte, eine 1:3 (0:1)-Niederlage bei Westfalia Anholt. Damit steht fest, dass die Reserve der Viktoria, die weiterhin bei 16 Zählern steht, auf einem Abstiegsplatz überwintern wird.
Auf dem Anholter Rasenplatz im Stadion am Pannebecker tat sich die Mannschaft von Ernes Tiganj von Anfang an enorm schwer und geriet bereits in der vierten Minute in Rückstand. Til Spiegelhoff traf nach einem Fehlpass im Gocher Aufbauspiel. Nach dem Seitenwechsel führte eine Einzelaktion von Michel Duesing zum zweiten Treffer der Gastgeber (57.). In der 69. Minute stellte Spiegelhoff nach einem Konter mit seinem elften Saisontreffer auf 3:0.
Zwar konnte die Viktoria durch Marvin Kürbs noch einmal verkürzen (72.), doch mehr wollte den Gästen an diesem Nachmittag nicht gelingen. „Heute war ein Tag, an dem wir ein Gesicht gezeigt haben, das im Abstiegskampf nicht zu gebrauchen ist. Du musst hier von der ersten Minute an den Platz auf links drehen“, sagte Ernes Tiganj.
Der Gocher Trainer hatte seine Startelf ein wenig umbauen müssen, weil Top-Torjäger Marvin Gisberts krankheitsbedingt ausgefallen war. „Die Jungs haben das, was wir uns heute taktisch vorgenommen haben, so gut wie gar nicht umsetzen können. Wir sind froh, dass wir jetzt eine kleine Pause haben. Ich hoffe, dass im neuen Jahr auch alle vom Kopf her so weit sind, dass sie den Abstiegskampf annehmen“, sagte Ernes Tiganj.
Westfalia Anholt: Geven – Buscher, M. Schirrmacher, Paus (71. Bergerfurth), Maksuti, Spiegelhoff, Haberci, N. Schirrmacher, Müller, Duesing (58. Haliti), Versteegen.
Viktoria Goch II: Thielen – Müller, Johnson (46. Erkis), Schütz, Wurring, Bruns (73. Langenberg), Nafin, Kürbs (85. Großhans), Barbara (58. Hebben), Karabulut, Jaschek (75. Hohmann).