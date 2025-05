Viktoria Goch II bleibt im Rennen

Das Quartett an der Spitze der Kreisliga A Kleve-Geldern hat sich am 26. Spieltag keine Blöße gegeben. Tabellenführer TSV Weeze muss nach dem 4:1 beim TSV Nieukerk in den restlichen vier Spielen noch vier Punkte einfahren, um den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt zu machen.

Der Uedemer SV mühte sich zu einem 2:1 gegen den SV Issum, festigte aber seine glänzende Position im Rennen um Aufstiegsplatz zwei. Mit fünf Punkten Rückstand folgen zwei Teams, die sich ebenfalls noch Hoffnungen machen dürfen. Viktoria Winnekendonk zeigte sich gut erholt vom peinlichen 0:6 gegen Schlusslicht Arminia Kapellen und gewann 5:1 beim Vorletzten SV Nütterden.

Goch II bleibt in Lauerstellung

Und Viktoria Goch II? Der Aufsteiger, der schon für viel Furore gesorgt hat, hielt sich am Sonntag auch in der Materborner Siegfried-Kampfbahn schadlos, gewann am Ende verdient mit 5:2 (3:2) und bleibt damit auf Rang drei in Lauerstellung. Von Beginn an zeigten die Gäste, dass sie den Platz unbedingt als Sieger verlassen wollten. Die Viktoria-Reserve attackierte früh und zwang den Gegner zu Fehlern.

Einen davon nutzte bereits nach elf Minuten der Gocher Ben Paulsen, als er von der Strafraumgrenze aus den Ball sehenswert zur Gästeführung mit einem Schlenzer im Winkel versenkte. Doch wenig später setzte sich Materborn erstmals ein wenig in der Gocher Hälfte fest – prompt fiel durch einen platzierten Flachschuss von Maxim Gall der Ausgleich (15.). Es ging munter weiter. Im direkten Gegenzug war Maik Joosten nach einem Zuspiel von Kapitän Lars Johnson zur erneuten Gocher Führung zur Stelle.

Die Viktoria-Reserve blieb zunächst am Drücker und erhöhte durch Robert Nafin auf 3:1 (31.). Den Schlusspunkt unter eine unterhaltsame erste Halbzeit setzte der Materborner Lukas Gerwens, als er seine Mannschaft unmittelbar vor der Pause mit einem sicher verwandelten Handelfmeter auf 2:3 heranbrachte.

Letztlich verdienter Erfolg

Nach dem Seitenwechsel brauchte Goch etwas Anlaufzeit, um ins Spiel zu finden. Nach 58 Minuten war es dem fleißigen Miguel Wurring vorbehalten, gegen seinen alten Verein mit dem Treffer zum 4:2 für die Vorentscheidung zu sorgen. Benedikt Vöckel traf in der vorletzten Minute für den Tabellendritten zum 5:2-Endstand.

„Wegen unserer derzeit sehr angespannten Personalsituation haben wir in Durchgang zwei nicht mehr viel entgegensetzen können“, sagte Materborns Trainer Sebastian Eul. „Ein Kompliment an alle Einwechselspieler, die sich alle nahtlos ins Team eingefügt haben. Am Ende ein verdienter Sieg in einem umkämpften Spiel“, sagte Viktoria-Coach Ernest Tiganj.