Viktoria Goch II bleibt am Ball

Wie wichtig der Sieg für die Gocher Reserve ist, zeigt der Blick auf die anderen Plätze: Der TSV Weeze kletterte durch einen 3:2-Erfolg bei der DJK Twisteden erstmals seit dem fünften Spieltag wieder über den Strich. Blau-Weiß Dingden II verbesserte sich unterdessen mit einem 3:2-Heimsieg gegen den Hamminkelner SV auf den Relegationsplatz. Beide Mannschaften haben nun ebenso wie die SV Friedrichsfeld und Westfalia Anholt 22 Punkte auf dem Konto. Der Aufsteiger aus Goch bleibt mit 19 Zählern in Schlagdistanz.

Tiganj zufrieden

Viktoria-Trainer Ernes Tiganj hatte verständlicherweise nach dem überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft nur wenig zu meckern. „Wir haben das von der ersten bis zur letzten Minute über weite Strecken sehr souverän gelöst. Am Ende hätten wir unsere Chancen noch ein bisschen besser ausspielen können, aber das ist bei einem 4:0 nicht mehr so wichtig“, sagte er.

Seine Schützlinge gingen bereits in der sechsten Minute in Führung. Nach einem zu kurz geratenen Einwurf der Gäste stürmte Robert Nafin dazwischen, spitzelte den Ball am Friedrichsfelder Torhüter Florian Albri vorbei und stellte auf 1:0. Nach einer halben Stunde musste Tiganj Winter-Neuzugang Andre Dinita verletzt auswechseln. Für ihn kam Marvin Gisberts in die Partie. Der Gocher Top-Torjäger brauchte keine Anlaufzeit. Nach einem Ballverlust der Gäste konterte die Viktoria mustergültig – Gisberts musste nach Vorarbeit von Nafin den Ball nur noch einschieben.

Großhans mit Doppelschlag

Mit einem Doppelschlag sorgte Jiro Großhans (61., 80.) nach dem Seitenwechsel endgültig für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit handelte sich Gäste-Spieler Jean-Pascal Kraus für einen Kommentar in Richtung des Schiedsrichters noch die Rote Karte ein (90.+1).

Ernes Tiganj hatte nach Abpfiff ein Lob für seinen Doppelpacker parat: „Jiro ist im Sommer aus Broekhuysen gekommen und hat sich lange sehr schwergetan. Seit drei, vier Wochen spielt er jedoch überragend. Ich freue mich für ihn. Ansonsten bin ich vor allem froh darüber, dass wir dem Gegner in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, dass es hier heute nichts zu holen gibt.“

Viktoria Goch II : Thielen – Müller, Johnson (78. Langenberg), Schütz (85. Hohmann), Bruns, Nafin (84. Erkis), Kürbs (69. Hebben), Großhans, Barbara, Karabulut, Dinita (34. Gisberts).