Viktoria Goch II belohnt sich mit Big Points beim Spitzenreiter

Rhede dominierte zunächst das Geschehen, verpasste es aber, aus drei bis vier guten Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Stattdessen nutzte Goch eine misslungene Rettungsaktion der Gastgeber zum 0:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start: Marvin Giesberts erhöhte mit seinem zweiten Treffer in der 63. Minute, Miguel Wurring legte kurz darauf mit einem sehenswerten Distanzschuss das 0:3 nach. Elias Francesco Librandi verkürzte in der 86. Minute noch auf 1:3, zu mehr reichte es jedoch nicht.

Niklas Schemmer, Trainer des VfL zeigte sich nach dem Spiel als sportlicher Verlierer und gratulierte den Gästen. Für die Niederlage hatte er klare Worte und sagte: „Wir hatten heute insgesamt keinen guten Tag. Der Gegner hat es einfach mehr gewollt und sich die drei Punkte verdient. Wir bleiben Tabellenführer, wissen aber, dass wir wieder mehr Schärfe und Effizienz reinbekommen müssen, daran werden wir in den nächsten Trainingseinheiten angreifen.“

Viktoria-Trainer Ernes Tiganj war nach dem Spiel glücklich und lobte die Hausherren. Er sagte nach dem Spiel: „Wir waren heute zu Gast bei einem tollen Verein, und ich habe mit Schemmer einen richtig starken Trainerkollegen kennengelernt. Unsere Mannschaft hatte einen sehr guten Tag, die Stimmung stimmte und die taktischen Vorgaben wurden hervorragend umgesetzt. Ein besonderes Lob geht an unseren jungen Torhüter Pascal Mollenhauer, dem wir heute das Vertrauen geschenkt haben – und er hat das komplett zurückgezahlt. Ich bin unfassbar stolz auf die ganze Mannschaft. Das waren extrem wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.“

VfL Rhede – Viktoria Goch II 1:3

VfL Rhede: Bauhaus, Lorei, Wieczorek, Schultze, Trompert, Paß (69. Zschoche), Stenneken, Kreutzer, Librandi, Landzaat, Franken (69. Mesic)

Viktoria Goch II: Mollenhauer, Johnson (80. Kern), Karabulut, Schütz, Müller, Jaschek, Gisberts (71. Hebben), Nafin, Bruns (90. Kürbs), Wurring, Erkis (74. Großhans)

Tore: 0:1 Gisberts (30.), 0:2 Gisberts (63.), 0:3 Wurring (67.), 1:3 Librandi (86.)

So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern

So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden

So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern



Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede

So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt

So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten

So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze

So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau

