Viktoria Goch holt drei Neuzugänge und verliert einen Leistungsträger

Viktoria Goch hat auf und neben dem Platz wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der Neuling ist in der Landesliga nach sportlich tristen Wochen mit zehn Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze muss sich nach drei Siegen in Serie endgültig keine Sorgen mehr um den Verbleib in der Liga machen.
Parallel haben die Verantwortlichen die personellen Planungen für die kommende Saison intensivieren können, weil nun keine Zweifel mehr daran bestehen, in welcher Liga es ab dem Sommer um Punkte geht. Kevin Wolze, der dem Verein mit seinem Trainerteam schon vor einigen Wochen die Zusage gegeben hat, und Jürgen de Mür, der als Vorsitzender des Fördervereins für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich ist, sind guter Dinge. „Wir werden auch in der kommenden Saison eine gute Mannschaft haben“, sagten sie am Montag unisono auf der Anlage des SV Veert, wo die Viktoria mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen die Sportfreunde Broekhuysen erneut den Kreispokal gewann.
Das ist der Stand der Dinge: Acht Stammspieler haben der Viktoria die Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Wenigstens sechs Akteure werden den Tabellensiebten der Landesliga verlassen – darunter auch ein Leistungsträger. Und es stehen bereits die ersten drei Neuzugänge fest. Weitere werden folgen. „Wir sind noch mit Spielern im Gespräch“, sagt Kevin Wolze.
Die Viktoria kann weiter mit Kapitän Luca Plum, im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt des Gocher Spiels, und Levon Kürkciyan, der die interne Torschützenliste mit elf Treffern anführt, planen. Auch Innenverteidiger Max Fuchs läuft eine weitere Saison in Goch auf.
Marvin Hitzek und Niklas Zaß, die Männer für die defensive Außenbahn, sowie die Offensivkräfte Luca Palla, Marius Alt und Jacob Falkhofen haben ebenfalls ihre Zusage gegeben. Das Gerüst der Mannschaft bleibt somit. Und es stehen noch abschließende Verhandlungen mit Spielern des aktuellen Kaders aus, die Wolze und de Mür unbedingt halten wollen.
Allerdings: Die Viktoria verliert auch einen Leistungsträger. Sie muss sich eine neue Nummer eins suchen. Sven Schneider verlässt den Klub. Der Routinier im Gocher Tor denkt aber noch nicht an das Ende seiner Laufbahn und ist auf der Suche nach einem neuen Verein in der Region.
In Ahmed Miri, Alexander Möller (beide Ziel unbekannt) und Gabriel Preuß (Marathon Krefeld) gehen drei weitere Mitglieder des Teams, das im vergangenen Jahr das Meisterstück in der Bezirksliga machte. Zudem stehen Arne Quernhorst (Borussia Veen) und Ersatzkeeper Thore Seifert (Ziel unbekannt) schon als Abgänge fest. Gut möglich, dass noch der eine oder andere Akteur folgt.
Die Viktoria hat einen Spieler des Oberligisten 1. FC Kleve bereits verpflichtet. Angreifer Henry Heynen wechselt vom Bresserberg nach Goch. In Felix Beeker ist ein weiterer Klever Spieler beim Landesligisten als Neuzugang im Gespräch.
Eine Verstärkung für die Abwehr ist Leander Derksen, der früher schon für die SGE Bedburg-Hau in der Landesliga aufgelaufen ist und nach einem Jahr Pause sein Comeback feiern will. Zudem kommt Torhüter Felix Varzandeh, der aktuell für Ratingen 04/19 in der A-Junioren-Niederrheinliga spielt.
Klar ist, dass die Viktoria sich noch nach einem weiteren Keeper umschaut, der mehr Erfahrung als der Youngster aus Ratingen hat. Ein Kandidat soll ein Schlussmann von einem Ligarivalen sein. Ganz oben auf der Wunschliste steht zudem ein Stürmer mit Torjäger-Qualitäten. Denn beim Neuling hapert es an der Chancenverwertung.
„Die Mannschaft hat sich oft genug nicht für den großen Aufwand belohnt, den sie betrieben hat“, sagt Wolze. Zudem steht aktuell in Florian Ortstadt, dessen Zukunft bei der Viktoria offen ist, nur ein gelernter Angreifer im Aufgebot. In Henry Heynen wurde ein erster Stürmer verpflichtet. Der hat in der Oberliga bei seinen Einsätzen zwar stets mit Kampfgeist und läuferischem Engagement überzeugt, aber sich nicht als Torjäger ausgezeichnet. Heynens Bilanz in Liga fünf: 35 Einsätze, ein Treffer.