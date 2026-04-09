Viktoria Goch holt drei Neuzugänge und verliert einen Leistungsträger Beim Landesligisten Victoria Goch ging es nach sportlich tristen Wochen zuletzt klar aufwärts. Zweifel am Klassenerhalt bestehen mittlerweile keine mehr. Deshalb kann die Kaderplanung vorangetrieben werden. Wenigstens sechs Spieler gehen. von Joachim Schwenk · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Das Gesicht von Viktoria Goch wird sich zur neuen Saison verändern. – Foto: Susanne Schmidt

Viktoria Goch hat auf und neben dem Platz wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der Neuling ist in der Landesliga nach sportlich tristen Wochen mit zehn Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze muss sich nach drei Siegen in Serie endgültig keine Sorgen mehr um den Verbleib in der Liga machen.

Parallel haben die Verantwortlichen die personellen Planungen für die kommende Saison intensivieren können, weil nun keine Zweifel mehr daran bestehen, in welcher Liga es ab dem Sommer um Punkte geht. Kevin Wolze, der dem Verein mit seinem Trainerteam schon vor einigen Wochen die Zusage gegeben hat, und Jürgen de Mür, der als Vorsitzender des Fördervereins für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich ist, sind guter Dinge. „Wir werden auch in der kommenden Saison eine gute Mannschaft haben“, sagten sie am Montag unisono auf der Anlage des SV Veert, wo die Viktoria mit einem 2:1-Sieg im Finale gegen die Sportfreunde Broekhuysen erneut den Kreispokal gewann. Das ist der Stand der Dinge: Acht Stammspieler haben der Viktoria die Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Wenigstens sechs Akteure werden den Tabellensiebten der Landesliga verlassen – darunter auch ein Leistungsträger. Und es stehen bereits die ersten drei Neuzugänge fest. Weitere werden folgen. „Wir sind noch mit Spielern im Gespräch“, sagt Kevin Wolze.

Diese Spieler bleiben auf jeden Fall Die Viktoria kann weiter mit Kapitän Luca Plum, im Mittelfeld der Dreh- und Angelpunkt des Gocher Spiels, und Levon Kürkciyan, der die interne Torschützenliste mit elf Treffern anführt, planen. Auch Innenverteidiger Max Fuchs läuft eine weitere Saison in Goch auf. Marvin Hitzek und Niklas Zaß, die Männer für die defensive Außenbahn, sowie die Offensivkräfte Luca Palla, Marius Alt und Jacob Falkhofen haben ebenfalls ihre Zusage gegeben. Das Gerüst der Mannschaft bleibt somit. Und es stehen noch abschließende Verhandlungen mit Spielern des aktuellen Kaders aus, die Wolze und de Mür unbedingt halten wollen.