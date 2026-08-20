Viktoria Goch hofft unter Flutlicht auf den ersehnten Befreiungsschlag Landesliga: Am Freitagabend kommt der VfB Bottrop ins Hubert-Houben-Stadion zu Viktoria Goch. von RP / Nils Hendricks · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Kevin Wolze will den totalen Fehlstart mit Viktoria Goch abwenden. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Für Viktoria Goch verlief der Pflichtspielauftakt bisher alles andere als nach Plan. In der ersten Runde des Niederrheinpokals verlor das Team von Kevin Wolze beim Bezirksligisten FSV Duisburg mit 3:4. Zum Landesliga-Auftakt setzte es beim Aufsteiger Rheinland Hamborn sogar eine deutliche 0:5-Pleite. Im ersten Heimspiel der Saison soll nun die Wende gelingen. Gegner am Freitagabend ab 20 Uhr ist der VfB Bottrop.

Kurios: Die Bottroper haben bisher fast eine Kopie des Gochers Fehlstarts hingelegt. Das Team von Trainer Marco Hoffmann, das die abgelaufene Spielzeit auf einem starken fünften Platz und somit vor der Viktoria beendete, schied im Niederrheinpokal ebenfalls gegen einen Bezirksligisten aus. Auf das 0:2 beim Lohausener SV folgte in der Landesliga eine 0:2-Niederlage – ebenfalls gegen einen Neuling, in diesem Fall die DJK Arminia Klosterhardt. Verpatzten Start korrigieren Nun wollen beide Mannschaften im direkten Duell ihren verpatzten Saisonstart korrigieren. Kevin Wolze weiß um die besondere Ausgangslage vor der Partie. „Auch der Gegner bringt aktuell nicht das größte Selbstvertrauen mit und möchte den absoluten Fehlstart vermeiden. Wir wollen einfach unser Spiel spielen, weniger nachdenken und uns wieder auf unsere Stärken besinnen“, sagt der Gocher Trainer.

Die hohe Niederlage in Duisburg wurde unter der Woche gemeinschaftlich aufgearbeitet. „Von der Systematik und der Herangehensweise haben wir es gegen Hamborn eigentlich ordentlich gemacht. Auch wenn das Ergebnis so klingen mag, wurden wir nicht hergespielt. Die ersten beiden Gegentore sind aus individuellen Fehlern resultiert. Diese gilt es abzustellen“, sagt der Gocher Trainer, der unter der Woche nur mit einer kleinen Trainingsgruppe arbeiten konnte. Personelle Herausforderung Urlaub, Verletzungen und krankheitsbedingte Ausfälle stellen die Viktoria vor zusätzliche Herausforderungen. „Die Situation ist immer noch nicht optimal, aber da wird in Kürze Besserung einkehren. Die, die da waren, haben gut gearbeitet. Wir haben besprochen, was wir brauchen und was uns momentan abgeht. Wir sind gut vorbereitet und werden eine Mannschaft auf den Platz schicken, die die Qualität hat, das Spiel zu gewinnen“, so Wolze.