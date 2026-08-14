Viktoria Goch hat Potenzial, muss sich aber noch finden

Viktoria Goch ist vor dem Saisonstart in der Landesliga noch lange nicht da, wo Trainer Kevin Wolze seine Mannschaft gerne gehabt hätte. Beim Training fehlten immer wieder Spieler, weil sie verletzt oder in Urlaub waren. Der Coach musste sein Personal zudem nach den meisten Auftritten in Testspielen kritisieren, weil er mit der Art und Weise, wie sich das Team präsentiert hatte, überhaupt nicht zufrieden war. „Die Vorbereitung war allenfalls durchwachsen. Wir konnten nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt Wolze.
Der ehemalige Zweitliga-Profi ist aber lange genug im Geschäft, um sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Er weiß aus Erfahrung, dass erst ab Freitag abgerechnet wird, wenn die Viktoria zum Auftakt der Saison um 19.30 Uhr beim starken Aufsteiger Rheinland Hamborn antritt.
Nach dem unnötigen 3:4 in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligisten FSV Duisburg hatte Kevin Wolze ja auch noch ein paar Trainingstage Zeit, um seinen Akteuren einzutrichtern, worauf es in erster Linie ankommt. „Uns gehen die Basics derzeit ab. Das Zweikampfverhalten stimmt nicht, und der unbedingte Wille, gut verteidigen zu wollen, fehlt. Unsere Gegner mussten zuletzt nicht viel machen, um zu Toren zu kommen“, sagt Wolze.
Eine gute und aufopferungsvolle Defensivarbeit hatte seine Mannschaft gerade zu Beginn der vergangenen Saison ausgezeichnet, als das Team als Neuling nach acht Spielen ohne Niederlage und mit nur drei Gegentoren an der Tabellenspitze stand. „Wir müssen wieder zurück zu der damaligen Spielweise kommen, die uns so stark gemacht hat. Sonst werden wir es schwer haben, zu Punkten zu kommen“, betont Wolze.
Schließlich weiß der Coach, dass Jahr zwei nach der Rückkehr in die Landesliga für seine Mannschaft nicht nur deshalb schwer wird, weil dies eines der ungeschriebenen Gesetze im Fußball ist. Wolze schätzt die Liga in dieser Saison auch weitaus stärker als in der vergangenen Spielzeit ein. Immerhin sind mit dem VfB Homberg, 1. FC Kleve und SV Biemenhorst drei Absteiger dabei.
Deshalb hält der 36-Jährige beim Thema Saisonziel den Ball auch erst einmal flach. „Es gibt keinen Anlass, irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Wir wollen so schnell wie möglich die Punkte holen, die man für den Klassenerhalt braucht. Nur das zählt erst einmal“, sagt Wolze.
Und dafür sei nötig, dass die Basics wieder stimmen. „Wir haben viel fußballerische Qualität in der Mannschaft. Doch wir werden es allein mit spielerischen Mitteln nicht lösen können. Wir müssen uns im Spiel gegen den Ball im Vergleich zu den letzten Wochen klar steigern“, erklärt Wolze, dessen Team in den vergangenen sechs Partien, in denen es ausschließlich gegen Gegner aus der Bezirksliga ging, 18 Gegentreffer kassiert hat.
Das große Plus der Viktoria ist, dass sie auf eine eingespielte Mannschaft bauen kann. Vom Stammpersonal der vergangenen Saison ist einzig Torhüter Sven Schneider (Viktoria Winnekendonk) nicht mehr dabei. Die neue Nummer eins ist Niklas Puff (SGE Bedburg-Hau), der bei seinem bisherigen Klub schon Landesliga-Erfahrung gesammelt hat.
Kevin Wolze sieht sein Team in einem Punkt besser aufgestellt als in der vergangenen Saison. Der Kader sei in der Breite besser besetzt. Schließlich sind in Rückkehrer Jan-Luca Geurtz (Rot-Weiss Essen II), Elias Reffeling, Henry Heynen, Felix Beeker (alle 1. FC Kleve) und Leander Derksen (SGE Bedburg-Hau) weitere Akteure, die schon in der Ober- und Landesliga gespielt haben, neu im Aufgebot.
„In der vergangenen Saison hat sich die Mannschaft oft von alleine aufgestellt. Nun haben wir mehr Optionen. Jeder Spieler muss es sich jetzt im Training verdienen, in der Startelf zu stehen“, sagt der ehemalige Profi, der die Neuzugänge lobt: „Sie haben sich sehr gut eingefügt. Das sind alles charakterlich gute Spieler.“
Die Viktoria muss zum Auftakt beim Neuling aus Duisburg drei Akteure ersetzen. Levon Kürkciyan, Niklas Zaß (beide Urlaub) und Nils Rix (verletzt) fehlen. Max Fuchs kehrt erst am Spieltag aus dem Urlaub zurück, weshalb ein Einsatz von Beginn an wahrscheinlich kein Thema ist.