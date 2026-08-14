Viktoria Goch hat Potenzial, muss sich aber noch finden

Für Viktoria Goch beginnt die neue Saison. – Foto: Susanne Schmidt

Viktoria Goch ist vor dem Saisonstart in der Landesliga noch lange nicht da, wo Trainer Kevin Wolze seine Mannschaft gerne gehabt hätte. Beim Training fehlten immer wieder Spieler, weil sie verletzt oder in Urlaub waren. Der Coach musste sein Personal zudem nach den meisten Auftritten in Testspielen kritisieren, weil er mit der Art und Weise, wie sich das Team präsentiert hatte, überhaupt nicht zufrieden war. „Die Vorbereitung war allenfalls durchwachsen. Wir konnten nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, sagt Wolze.