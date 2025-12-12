Viktoria Goch hat ein großes Gelbsünder-Problem

Das letzte Mal, als sich Viktoria Goch und der SV Budberg in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, wurde das Gocher Hubert-Houben-Stadion zum Tollhaus. Am 12. Mai 2023 setzte sich der SV Budberg vor mehr als 1800 Zuschauern mit 1:0 gegen die Viktoria durch und verdrängte so den Kontrahenten von der Tabellenspitze der Bezirksliga. Eine Woche später machte das Team von Tim Wilke den Aufstieg in die Landesliga perfekt.
Zwei Jahre später ist auch die Gocher Viktoria in der sechsthöchsten Spielklasse angekommen – und macht ihre Sache bisher sehr ordentlich. Am Freitagabend, 20.15 Uhr, steigt in Goch nun die Neuauflage des dramatischen Aufstiegskrimis von damals. Und auch wenn lange nicht so viel auf dem Spiel steht wie damals, ist eine Voraussetzung dieselbe. Neuling Viktoria und der SV Budberg, der immer noch von Tim Wilke trainiert wird, sind erneut Tabellennachbarn.
Mit einem 7:1-Erfolg über den strauchelnden GSV Moers hat sich der SV Budberg am vergangenen Wochenende auf Rang fünf (30 Punkte) verbessert. Viktoria Goch, das den GSV vor zwei Wochen ebenfalls deutlich schlagen konnte (4:0), hat aktuell nur einen Zähler weniger auf dem Konto und rangiert auf Platz sechs. Das Team von Kevin Wolze kassierte zuletzt trotz ansprechender Leistung eine etwas unglückliche 2:3-Niederlage beim 1. FC Lintfort.
Viel mehr schmerzten den Gocher Trainer jedoch die Ausfälle von Maximilian Fuchs, Jakob Falkhofen und Florian Ortstadt, die sich alle ihre fünfte Gelbe Karte einhandelten. Der Spieltagskader für das Duell mit dem Tabellennachbar schrumpft damit auf 14 Akteure. „Es wird deutlich schwieriger, weil wir ein bisschen basteln müssen. Ich sehe das aber auch als Chance für andere Spieler, sich zu beweisen. Wir werden eine Mannschaft auf den Platz schicken, die Budberg wehtun kann“, sagt Kevin Wolze, der das Spiel als „Prestige-Duell“ bezeichnet.
Der dramatische Showdown im Aufstiegsrennen der Saison 2022/23 sei im Vorfeld jedoch nur noch ein Randthema gewesen. „Wir haben noch vier, fünf Leute von damals dabei. Ein paar davon werden das vielleicht noch im Kopf haben, aber wir haben da keine Rechnung mehr offen“, sagt Wolze.
Das bedeute aber keinesfalls, dass man das letzte Spiel des Jahres – im Kreispokal ist die Viktoria kampflos weiter – nicht hochmotiviert angehe. Wolze: „Trotz alledem handelt es sich um eine sehr wichtige Partie. Wir wollen für einen positiven Jahresabschluss sorgen – gerade nach den jüngsten beiden Niederlagen. Wir wissen, dass wir trotz der Ausfälle immer noch einiges an Qualität haben, und die wollen wir auf den Platz bringen.“