Auf Viktoria Goch wartet ein spannendes letztes Spiel des Jahres. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Viktoria Goch hat ein großes Gelbsünder-Problem Vor zweieinhalb Jahren lockte das Duell gegen den SV Budberg fast 2000 Zuschauer an – heute gibt’s ein Wiedersehen. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 SV Budberg Vikt. Goch

Das letzte Mal, als sich Viktoria Goch und der SV Budberg in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, wurde das Gocher Hubert-Houben-Stadion zum Tollhaus. Am 12. Mai 2023 setzte sich der SV Budberg vor mehr als 1800 Zuschauern mit 1:0 gegen die Viktoria durch und verdrängte so den Kontrahenten von der Tabellenspitze der Bezirksliga. Eine Woche später machte das Team von Tim Wilke den Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Zwei Jahre später ist auch die Gocher Viktoria in der sechsthöchsten Spielklasse angekommen – und macht ihre Sache bisher sehr ordentlich. Am Freitagabend, 20.15 Uhr, steigt in Goch nun die Neuauflage des dramatischen Aufstiegskrimis von damals. Und auch wenn lange nicht so viel auf dem Spiel steht wie damals, ist eine Voraussetzung dieselbe. Neuling Viktoria und der SV Budberg, der immer noch von Tim Wilke trainiert wird, sind erneut Tabellennachbarn. Sieg gegen strauchelnden GSV Moers

Mit einem 7:1-Erfolg über den strauchelnden GSV Moers hat sich der SV Budberg am vergangenen Wochenende auf Rang fünf (30 Punkte) verbessert. Viktoria Goch, das den GSV vor zwei Wochen ebenfalls deutlich schlagen konnte (4:0), hat aktuell nur einen Zähler weniger auf dem Konto und rangiert auf Platz sechs. Das Team von Kevin Wolze kassierte zuletzt trotz ansprechender Leistung eine etwas unglückliche 2:3-Niederlage beim 1. FC Lintfort. Viel mehr schmerzten den Gocher Trainer jedoch die Ausfälle von Maximilian Fuchs, Jakob Falkhofen und Florian Ortstadt, die sich alle ihre fünfte Gelbe Karte einhandelten. Der Spieltagskader für das Duell mit dem Tabellennachbar schrumpft damit auf 14 Akteure. „Es wird deutlich schwieriger, weil wir ein bisschen basteln müssen. Ich sehe das aber auch als Chance für andere Spieler, sich zu beweisen. Wir werden eine Mannschaft auf den Platz schicken, die Budberg wehtun kann“, sagt Kevin Wolze, der das Spiel als „Prestige-Duell“ bezeichnet.