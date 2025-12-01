Viktoria Goch jubelt in Moers – Foto: Pascal Derks

Viktoria Goch hat diesmal keine Mühe Landesliga, Gruppe 2: Viktoria Goch siegt mühelos. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 GSV Moers Vikt. Goch

Der Neuling in der Landesliga schafft einen souveränen 4:0-Erfolg beim

GSV Moers – der Mannschaft, die ihm 2024 noch den Weg in die Liga verbaut hat.

Gestern, 15:30 Uhr GSV Moers GSV Moers Viktoria Goch Vikt. Goch 0 4 Abpfiff „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“ Viktoria Goch hat in der Landesliga die Aufgabe beim GSV Moers souverän gelöst. Der Neuling schaffte bei dem Team, das ihm in der Saison 2023/24 in der Bezirksliga noch den Weg in die höhere Klasse verbaut hatte, einen 4:0 (1:0)-Erfolg. Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Entsprechend zufrieden war Trainer Kevin Wolze. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte er.

Lediglich in einem Punkt kritisierte er seine Mannschaft nach dem überzeugenden Auftritt. „Wir hätten das Spiel noch früher für uns entscheiden müssen“, sagte der Coach mit Blick darauf, dass sein Team zu Beginn der zweiten Halbzeit bei einer 1:0-Führung drei erstklassige Chancen vergeben hatte. Die Viktoria hielt so unnötig lange ein wenig Spannung im Spiel. Die hätte Torhüter Sven Schneider kurz nach dem Wiederanpfiff beinahe noch unnötig erhöht. Er ließ in der 47. Minute den Ball, den er schon sicher gefangen hatte, einige Meter vor dem Tor aus den Händen gleiten. Danny Rankl, Ex-Torjäger des 1. FC Kleve, konnte das Geschenk indes nicht nutzen. Er verfehlte das leere Tor und wurde bei seinem Schuss von Sven Schneider nicht ganz regelgemäß gestört. „Da haben wir etwas Glück gehabt, weil man einen Elfmeter hätte geben können“, gab der Gocher Keeper nach dem Abpfiff zu.