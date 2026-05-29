Viktoria Goch hält nichts von Sommerfußball Der Landesligist Viktoria Goch und sein Gegner 1. FC Lintfort können entspannt in den Saisonendspurt gehen. Dennoch verspricht Viktoria-Trainer Kevin Wolze den Zuschauern einen unterhaltsamen Freitagabend. Dieser Mann brennt besonders auf seinen Einsatz. von RP / Nils Hendricks · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Goch will die Revanche gegen Lintfort – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Während in den Amateurligen im Kreis Kleve/Geldern vielerorts noch gezittert wird und sich der Kampf um Auf- und Abstieg überall zuspitzt, kann Landesligist Viktoria Goch seine letzten beiden Saisonspiele ganz entspannt angehen. Der Aufsteiger sicherte sich in der sechsthöchsten Spielklasse gleichermaßen frühzeitig wie souverän den Klassenerhalt und freut sich jetzt auf den Endspurt.

Auch der 1. FC Lintfort ist bereits gerettet Heute, 20:00 Uhr Viktoria Goch Vikt. Goch 1. FC Lintfort FC Lintfort 20:00 PUSH

Am Freitagabend ab 20 Uhr trifft das Team im Hubert-Houben-Stadion auf den 1. FC Lintfort. Für die Gocher bietet sich dabei die Gelegenheit, eine starke Saison vor heimischem Publikum erfolgreich abzurunden. Auch der Tabellenzehnte aus Kamp-Lintfort, der das Hinspiel im Dezember mit 3:2 für sich entschieden hatte, ist bereits gerettet. Den Ligaverbleib sicherte sich der 1. FC Lintfort zuletzt mit einem 6:0-Erfolg über die DJK SF Katernberg. Kevin Wolze weiß um die besondere Ausgangslage vor der Partie. Dem Gocher Trainer ist es jedoch ein Anliegen, die Saison nun nicht locker ausklingen zu lassen. „Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, dass es für beide Teams um nichts mehr geht. Wir wollen unser letztes Heimspiel in dieser Saison dennoch positiv gestalten und unseren Zuschauern keinesfalls Sommerfußball bieten. Die Jungs sind hoch motiviert und haben in den vergangenen Wochen im Training sehr gut mitgezogen“, sagt Wolze, dessen Team aus einer fast dreiwöchigen Spielpause kommt.