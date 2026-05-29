Viktoria Goch hält nichts von Sommerfußball

Während in den Amateurligen im Kreis Kleve/Geldern vielerorts noch gezittert wird und sich der Kampf um Auf- und Abstieg überall zuspitzt, kann Landesligist Viktoria Goch seine letzten beiden Saisonspiele ganz entspannt angehen. Der Aufsteiger sicherte sich in der sechsthöchsten Spielklasse gleichermaßen frühzeitig wie souverän den Klassenerhalt und freut sich jetzt auf den Endspurt.
Am Freitagabend ab 20 Uhr trifft das Team im Hubert-Houben-Stadion auf den 1. FC Lintfort. Für die Gocher bietet sich dabei die Gelegenheit, eine starke Saison vor heimischem Publikum erfolgreich abzurunden. Auch der Tabellenzehnte aus Kamp-Lintfort, der das Hinspiel im Dezember mit 3:2 für sich entschieden hatte, ist bereits gerettet. Den Ligaverbleib sicherte sich der 1. FC Lintfort zuletzt mit einem 6:0-Erfolg über die DJK SF Katernberg.
Kevin Wolze weiß um die besondere Ausgangslage vor der Partie. Dem Gocher Trainer ist es jedoch ein Anliegen, die Saison nun nicht locker ausklingen zu lassen. „Wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, dass es für beide Teams um nichts mehr geht. Wir wollen unser letztes Heimspiel in dieser Saison dennoch positiv gestalten und unseren Zuschauern keinesfalls Sommerfußball bieten. Die Jungs sind hoch motiviert und haben in den vergangenen Wochen im Training sehr gut mitgezogen“, sagt Wolze, dessen Team aus einer fast dreiwöchigen Spielpause kommt.
Zuletzt feierte die Viktoria drei Siege in Serie – darunter ein 2:1-Erfolg bei der auf eigenem Platz zuvor ungeschlagenen DJK Blau-Weiß Mintard. Die Formkurve des 1. FC Lintfort verlief mit Ausnahme des jüngsten Kantersiegs dagegen etwas wechselhafter. Vor dem 6:0 gegen Katernberg kassierte das Team von Trainer Meik Bodden drei Niederlagen in Folge – zwei davon allerdings gegen die Spitzenteams aus Scherpenberg und Mintard (jeweils 1:2).
Beim 3:2-Erfolg im Hinspiel hatten die Lintforter vor allem mit ihrer Effektivität geglänzt. Denn, so Kevin Wolze: „Wir haben damals eigentlich ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten Chancen für zwei Spiele“, erinnert sich der Gocher Trainer.
Einen zusätzlichen Motivationsschub für die Neuauflage des Duells erhofft sich Wolze zudem von der Tatsache, dass es für einige Spieler das letzte Heimspiel im Dress der Viktoria sein wird. „Ich gehe davon aus, dass sich die Jungs noch einmal mit einem Erfolgserlebnis verabschieden werden. Vielleicht können wir in der Tabelle auch noch ein bisschen klettern“, so Wolze.
Eine schöne Randnotiz gibt es ebenfalls: Der langjährige Gocher Leistungsträger Nils Rix wird nach seinem Kreuzbandriss erstmals in dieser Saison wieder im Spieltagskader stehen und brennt auf sein Comeback.