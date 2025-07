Viktoria Goch gewinnt erstes Testspiel mit 2:1

Testspielsieg für Goch. – Foto: Markus Becker

Viktoria Goch hat am Sonntag beim ersten Auftritt vor eigenem Publikum in der Vorbereitung einen Erfolg geschafft. Der Landesligist gewann die Testpartie gegen den Bezirksligisten VfL Rhede mit 2:1 (1:0), obwohl er am Ende fast eine halbe Stunde in Unterzahl war.

Partie mit zehn Spielern beendet Trainer Kevin Wolze hatte zur Pause seine Mannschaft komplett getauscht. Deshalb konnte er nicht mehr wechseln, als Mittelfeldakteur Luca Plum nach gut einer Stunde verletzt vom Platz musste. „Natürlich möchte man in der Vorbereitung eine Partie mit elf Mann beenden. Deshalb ist es ärgerlich, dass wir nicht mehr wechseln durften. Doch in der Liga kann es auch ab und zu vorkommen, dass wir in Unterzahl sind. Das konnten wir gegen Rhede schon einmal ein bisschen üben“, sagte Wolze. Er war in einer Hinsicht sehr zufrieden mit seinem Team. „Wir haben uns beim Training bislang auf das Spiel gegen den Ball konzentriert. Und defensiv hat es die Mannschaft gut gemacht. Im Spiel mit Ball ist dagegen noch Luft nach oben. Doch das haben wir auch noch nicht geübt“, so Wolze.

