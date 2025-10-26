Goch spielt weiter oben mit. – Foto: Arno Wirths

Viktoria Goch gewinnt das Top-Spiel Der starke Aufsteiger setzt sich in der Landesliga sehr knapp mit 1:0 beim Tabellenzweiten ESC Rellinghausen durch. Der Treffer von Max Fuchs sorgt für Jubel. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 ESC Rellingh Vikt. Goch

Viktoria Goch hat die kleine Leistungsdelle schnell hinter sich gebracht. Der Landesligist, der nach einem furiosen Saisonstart zwei Begegnungen in Folge verlor, hat nun wieder eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgefunden. Beim ESC Rellinghausen in Essen gelang dem Aufsteiger ein 1:0 (0:0)-Sieg, den die Mannschaft unmittelbar vor dem Abpfiff klar machte. Damit fügten die Gocher dem Gastgeber die erste Saisonniederlage bei. Durch den Erfolg hat sich das Team von Trainer Kevin Wolze endgültig in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt und steht nun auf Rang vier.

Heute, 15:00 Uhr ESC Rellinghausen ESC Rellingh Viktoria Goch Vikt. Goch 0 1 Abpfiff „Unser Sieg ist allemal verdient, da wir die deutlich besseren Chancen hatten“, lautete das Fazit von Wolze, der sich vor allem über die Disziplin seiner Spieler freute. „Wir haben mit einer anderen Grundausrichtung gespielt und das Zentrum gut dichtgemacht. Nur einmal hat es nicht ganz gepasst“, sagte er über den Auftritt seiner Spieler, die während der gesamten 90 Minuten nur eine gute Gelegenheit der Gastgeber zuließen. Aber in dieser Szene war auf Torwart Sven Schneider Verlass, der den Schuss von Bünjamin Sahin zur Ecke abwehrte (62. Minute). Ansonsten spielte sich ganz viel im Mittelfeld ab.

Die erste gute Torchance bot sich der Viktoria kurz vor dem Pausenpfiff, doch der scharf getretene Freistoß von Levon Kürkciyan wurde im letzten Moment abgewehrt. In der 70. Minute setzte Florian Ortstadt seinen Mitspieler Jacob Falkhofen in Szene. Allerdings traf der Schuss des jungen Angreifers nur den Innenpfosten und der Ball trudelte ins Seitenaus. Ein ruhender Ball führt zum Erfolg