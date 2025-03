Viktoria Goch gewinnt auch das Top-Spiel

Längst ist klar: Auf dem Weg in die Landesliga kann sich die Viktoria nur noch selbst ein Bein stellen. Aber warum fiel die Niederlage des Gastgebers so überdeutlich aus? Oder anders: Warum konnte der Spitzenreiter Tor um Tor erzielen?

Die Antwort: Die Effektivität des Spitzenreiters war an diesem Abend einfach unschlagbar. Unter dem Schein der Flutlichter legte der Tabellenführer aus Goch von Anfang an ein hohes Tempo vor. In der ersten Viertelstunde fand der SV Rindern noch Lösungen für das hohe Anlaufen des Gegners und hätte seinerseits einen Foulelfmeter bekommen können. Piet Kramer bewies jedoch, dass er ein Sportsmann ist und ließ sich nach einem klaren Kontakt im Gocher Sechzehner nicht fallen, um stattdessen dem Ball nachzujagen.

Auf der anderen Seite zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul von Martin Capel an Luca Palla tatsächlich auf den Punkt (13.). Luca Plum verwandelte den fälligen Strafstoß vor den Augen seines älteren Bruders Lennart im Dress des SV Rindern zum 1:0 für die Viktoria. In der 19. Minute hätte Levon Kürkciyan nach einer Ecke erhöhen können, traf jedoch nur den Pfosten. Bis zur Pause schafften es die Gäste, den Tabellenführer vom eigenen Tor fernzuhalten, ohne jedoch selbst für Gefahr zu sorgen. „Wir haben gut dagegengehalten, vieles investiert, vieles richtig gemacht. Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir eine intakte Truppe sind, gut gegen den Ball arbeiten können und auch fußballerisch überzeugen können“, sagte der Rinderner Co-Trainer Marius Krausel. „Leider haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr daran anknüpfen können.“

Nach einer Stunde gelang es der Viktoria, die Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Nach einem hohen Ballgewinn legte Marvin Hitzek vor dem Tor für Luca Palla quer, der nur noch einschieben musste – 2:0. In der 74. Minute war es erneut Palla, der im Strafraum mit dem Rücken zum Tor an den Ball kam und aus der Drehung für die Vorentscheidung sorgte.

Die Gäste hatten jedoch noch nicht genug und schenkten ihrem Anhang noch ein Traumtor. Marvin Hitzek traf von der rechten Strafraumkante sehenswert per Direktabnahme (79.). Weil der SV Rindern in der Schlussphase das Verteidigen komplett einstellte, konnte der eingewechselte Ben Pauls nach Vorarbeit von Levon Kürkciyan noch auf 5:0 (84.) erhöhen.

Da strahlte Daniel Beine an der Seitenlinie längst schon über beide Backen. „Es war wichtig, dass wir das 1:0 erzielt haben. Von da an haben wir das Spiel kontrolliert. Am Ende ist er vielleicht ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber wir freuen uns dennoch, dieses schwere Auswärtsspiel so souverän gewonnen zu haben“, sagte der Gocher Trainer.

Und auch bei den Zebras hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. „Ein 0:5 gegen eine Mannschaft wie Viktoria Goch wirft uns nicht zurück. Wir wollten sie ärgern, aber das haben wir über 90 Minuten nicht geschafft“, sagte Marius Krausel.

SV Rindern: Janßen – Boßmann, Winkler, Capel, Polders – Romanow, Le. Müller (70. Roosen), Le. Plum (75. Thurau), Reintjes (79. Ploenes) – Kramer (79. Lu. Müller), Al Ahmad (62. Mölders).

Viktoria Goch: Schmitz – Zaß, Brilski (80. Pauls), Ernesti, Hitzek (80. Rix) – Lu. Plum – Geukes (80. Fuchs), Wesendonk, Miri (71. Möller) – Palla (75. Kersten), Kürkciyan.