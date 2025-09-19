Viktoria Goch feiert 5:0-Heimsieg und ist Tabellenführer

Am heutigen Freitagabend konnte Viktoria Goch in der Landesliga-Gruppe 2 einen deutlichen 5:0-Heimsieg feiern und damit den perfekten Saisonstart weiter ausbauen. Nach sechs Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze nun mit 16 Punkten an der Tabellenspitze – zumindest bis Sonntag, wenn der SV Budberg mit einem Sieg wieder vorbeiziehen könnte.

Vor heimischem Publikum im Hubert-Hauben-Stadion zeigte die Viktoria eine dominante Vorstellung gegen den SV Scherpenberg, was nach den ersten Minuten nicht unbedingt zu erwarten war. Die Gäste aus dem Kreis Moers begannen druckvoll und versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Doch die Gastgeber fand immer besser in die Partie und erarbeitete sich die ersten Chancen. Bereits nach 23 Sekunden hätte Florian Ortstadt die Führung dennoch erzielen können, scheiterte jedoch am gegnerischen Keeper Julian Geitz.

In der 35. Minute war es dann erneut Florian Ortstadt, der mit einem satten Distanzschuss das 1:0 erzielte. Mit dieser Führung ging es auch in die Halbzeitpause. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Luca Plum für den Dosenöffner und erhöhte auf 2:0. Von da an spielte die Viktoria wie entfesselt.

Knackpunkt nach der Pause

Plum legte nach und traf mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 3:0. In der 80. Minute durfte dann auch der eingewechselte Ben Pauls jubeln: Mit seinem ersten Ballkontakt verwandelte er ebenfalls einen direkten Freistoß und stellte auf 4:0. Kurz darauf schwächten sich die Gäste selbst, als Tevfik Kücükarslan mit Gelb-Rot vom Platz musste. In der Nachspielzeit setzte Jonathan Brilski per Kopf nach einer Ecke den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand. Von einem spannenden und ausgeglichenen Spiel war am Ende wenig zu sehen – Viktoria Goch dominierte die zweite Hälfte klar und ließ den Gästen keine Chance.

Unterschiedliche Gemüter

Der Co-Trainer der Hausherren Florian Voss zeigte sich nach Abpfiff hochzufrieden: „Nach einer verdienten Führung in der ersten Halbzeit sind wir sehr gut aus der Pause gekommen. Das 2:0 war der Knackpunkt, danach konnten wir unser Spiel aufziehen. Die Mannschaftsleistung stimmt und unsere Defensive steht enorm stabil – nur zwei Gegentore nach sechs Spielen, darauf bin ich stolz. Besonders freut mich, dass Ben Pauls mit seinem Tor Selbstvertrauen tanken konnte. Er arbeitet hart und orientiert sich an unseren Führungsspielern wie z.B Max Fuchs oder Ahmed Miri.“

Ganz anders die Gefühlslage bei Gästetrainer Christian Mikolajczak , der sichtlich bedient war: „Wir haben heute Arbeitsverweigerung gezeigt. 14 Gegentore in den letzten drei Spielen sind inakzeptabel. Ich dachte nach dem Spiel gegen den GSV Moers, es geht nicht schlechter – aber es ging. Fußball erfordert Kampf und Einsatz, und das hat heute gefehlt. Wir müssen uns nun zusammensetzen und den Kurs für die kommenden Spiele neu bestimmen.“

Intensive Woche für die Teams

Während der SV Scherpenberg in der kommenden Woche im Kreispokal gefordert ist und danach in der Liga den SV Budberg empfängt, kann Viktoria Goch selbstbewusst in die neue Trainingswoche starten. Am Mittwochabend steht ebenfalls ein Kreispokalspiel an bei der SG Bedburg-Hau an, bevor es am Sonntag um 11 Uhr in der Liga bei der DJK Katernberg weitergeht.