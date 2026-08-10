Viktoria Goch erlebt ein ganz böses Erwachen

„Hinten raus waren wir nicht zwingend genug und haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Am Ende des Tages haben wir es auch nicht verdient, eine Runde weiterzukommen“, sagte Kevin Wolze, nicht ohne auch ein paar mahnende Worte an seine Mannschaft auszusprechen. „Ich hoffe, dass spätestens jetzt jeder verstanden hat, dass wir wieder die Basics auf den Platz bringen müssen. Es reicht nicht, schönen Fußball zu spielen. Oberst Priorität hat die Arbeit gegen den Ball, dann kommt alles andere. Das gehen wir jetzt in der Trainingswoche an“, so Wolze.