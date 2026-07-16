Viktoria Goch erhält ein Sonderlob von Kevin Wolze

Sonderlob von Kevin Wolze. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Viktoria Goch hat am Dienstagabend in ihrem dritten Testspiel einen überraschend deutlichen Sieg gefeiert. Der Landesligist schaffte beim Oberligisten FC Büderich einen 4:0 (3:0)-Erfolg, obwohl Trainer Kevin Wolze in der Begegnung ordentlich improvisieren musste. „Wir haben mit einem recht zusammengewürfelten Team gespielt“, sagte er.

Plum verwandelte bereits in der zweiten Minute einen Elfmeter zur Führung. Luca Palla traf nur fünf Minuten später zum 2:0 und markierte auch das dritte Tor des Landesligisten (33.). Florian Sander, aus der eigenen Jugend aufgerückt, stellte den Endstand her (62.).

So stand mit Zugang Leander Derksen von der SGE Bedburg-Hau, der in der vergangenen Spielzeit eine fußballerische Pause eingelegt hatte, nur ein gelernter Innenverteidiger zur Verfügung. Deshalb rückte Luca Plum, der ansonsten im Mittelfeld das Gocher Spiel ordnet, ins Abwehrzentrum.

Improvisiertes Team, überzeugender Auftritt

„Meine Mannschaft hat ein sehr ordentliches Spiel gezeigt. Allerdings sollten wir dieses Ergebnis auch nicht überbewerten, zumal wir nicht einschätzen können, ob der Gegner mit seinem besten Team angetreten ist“, sagte Wolze nach der Partie, in der sein Personal einen Blitzstart hingelegt hatte.

Wolze bescheinigte seiner Mannschaft eine klare Steigerung im Vergleich zur Leistung, die sie drei Tage zuvor bei der 2:4-Niederlage beim Düsseldorfer Landesligisten SG Unterrath abgeliefert hatte. „Die Körpersprache und das Engagement waren erheblich besser. Und das Spiel mit Ball hat wesentlich besser geklappt“, sagte der Coach.

Besonders gefreut hat Wolze aber, dass am Ende die Null stand. „Mir hat sehr gut gefallen, wie viel die Mannschaft investiert hat, um ohne Gegentor zu bleiben. Das war ein sehr, sehr erfreulicher Auftritt“, so der Ex-Profi.

Er hatte seinen Spielern mit einer Entscheidung auch Beine gemacht. Wolze hatte seiner Mannschaft am Montag trainingsfrei gegeben, nachdem das Team einige harte Übungseinheiten bei hohen Temperaturen absolviert hatte. Das hatte den Spielern sichtlich gutgetan.

Wolze: „Noch eine Menge Arbeit vor uns“

Der Trainer sieht seine Mannschaft nach den ersten beiden Wochen der Vorbereitung zwar auf einem guten Weg. „Aber wir haben in allen Bereichen bis zum Saisonstart auch noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir müssen uns noch steigern“, sagte er.

Schließlich geht Wolze davon aus, dass die Gocher Landesliga-Gruppe noch stärker als in der vergangenen Saison sein wird. „Und deshalb müssen wir auch optimal vorbereitet sein“, so Wolze, der mit seiner Mannschaft am Mittwoch, 22. Juli, um 20 Uhr beim Bezirksligisten SV Rindern das nächste Testspiel bestreitet.