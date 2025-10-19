Viktoria Goch enttäuscht gegen den PSV Wesel

Nach dem furiosen Start in die Landesliga, der den Aufsteiger Viktoria Goch zeitweise bis an die Tabellenspitze geführt hatte, ist die Mannschaft auf dem Boden der Realität angekommen. Eine Woche nach der 3:4-Niederlage im Spitzenspiel beim VfB Bottrop musste der Aufsteiger nun die nächste Niederlage hinnehmen – im Heimspiel gegen den PSV Wesel unterlag die Viktoria mit 0:1. Viktoria-Trainer Kevin Wolze zeigte sich nach der Partie sichtlich bedient.

„Wenn wir nicht an unsere Leistungsgrenze kommen, wird es gegen jeden Gegner schwer – das hat man deutlich gesehen“, sagte der Viktoria-Coach und erkannte den Erfolg der Gäste fair an. „Der Sieg für den PSV Wesel geht in Ordnung.“

Besonders mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Schlussphase war Wolze unzufrieden. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen die Gäste hatte die Viktoria rund 20 Minuten in Überzahl gespielt, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. „Wir haben zu oft den schwierigen, genialen Pass gesucht, statt das Spiel in die Breite zu ziehen“, sagte Wolze.

Rund 150 Zuschauern im heimischen Hubert-Houben-Stadion blieb der Jubel bereits nach zwei Minuten im Halse stecken. Nach einem schnellen Angriff kam Levon Kürkciyan aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch PSV-Torhüter Sebastian Kaiser verhinderte den frühen Rückstand und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen an die Latte.

Den Gastgebern gelang es im ersten Durchgang nicht, den nötigen Druck auf den abstiegsbedrohten PSV aufzubauen. Die Weseler versteckten sich keineswegs und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Die Viktoria ließ mehrere gute Möglichkeiten durch unkonzentrierte Abschlüsse ungenutzt, sodass vieles auf ein torloses Remis zur Pause hindeutete. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzte Nico Griese eine Unachtsamkeit in der Gocher Defensive und brachte den PSV mit dem Pausenpfiff in Führung.

Wesel verdient sich den Sieg

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Weseler die Initiative und bestimmten das Geschehen, ohne sich jedoch zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Viktoria Goch tat sich weiterhin schwer, Struktur in das eigene Spiel zu bringen. Nach 67 Minuten schien sich das Blatt zu wenden, als Jost Gerads nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und der PSV die Schlussphase in Unterzahlbestreiten musste.

Gochs Trainer Kevin Wolze reagierte, löste die Viererkette auf und brachte frische Offensivkräfte. Fortan spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Weseler Hälfte ab, doch der Viktoria fehlte es weiterhin an der nötigen Durchschlagskraft im letzten Drittel. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab Jakob Falkhofen in der 84. Minute. So blieb es beim 0:1.