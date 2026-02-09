Viktoria Goch enttäuscht erneut

Landesligist Viktoria Goch ist momentan außer Form. Seit dem 9. November (3:2 bei der SG Essen-Schönebeck) wartet der Aufsteiger auf einen Sieg. Und am Sonntag hat die sportliche Talfahrt ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Bei den Sportfreunden Niederwenigern, die sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschafft haben, lieferte die Viktoria eine ganz schwache Vorstellung ab, die mit einem 1:5 (0:2) bestraft wurde. „Das war einfach nur enttäuschend. Wir haben die Tore regelrecht hergeschenkt. Der Gegner hat uns mit einfachen Mitteln besiegt. Niederwenigern ist gut in die Zweikämpfe gekommen. Und das hat bereits gereicht, um uns so deutlich zu schlagen“, sagte Kevin Wolze.
Der Viktoria-Trainer hatte vor der Begegnung einige personelle Umstellungen vorgenommen. Nach dem schwachen 2:2 im Heimspiel gegen Hamborn 07 kehrte Innenverteidiger Jonathan Brilski in die Startelf zurück. Auch Jan Wilbers durfte von Anfang an ran. Zu seinem ersten Einsatz im Landesligateam kam Torhüter Thore Seifert, der seine Premiere allerdings nicht in guter Erinnerung behalten wird.
In der zwölften Minute nahm das Unheil seinen Lauf, als Florian Machtemes das 1:0 für die Sportfreunde erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Moreno Mandel auf 2.0. Die Vorentscheidung gab’s in der 51. Minute, als der Schiedsrichter nach einem Foul von Brilski auf Elfmeter entschied. Marvin Schurig verwandelte sicher zum 3:0. Der Gastgeber war jetzt auf den Geschmack gekommen – Paul Renneberg (67.) und Frederik Lach (69.) erhöhten auf 5:0. Für die Viktoria reichte es nur noch zum Ehrentreffer, den der eingewechselte Alexander Möller in der 84. Minute erzielte.
Aktuell kann die Viktoria froh sein, dass sie in der Anfangsphase der Saison viele Punkte gesammelt hat. Denn momentan präsentiert sich das Team wie ein Abstiegskandidat. Wolze hat jetzt knapp zwei Wochen Zeit, um seine Mannschaft im Training wieder auf Kurs zu bringen. Weiter geht’s am Samstag, 21. Februar, mit einem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen (14 Uhr).
Viktoria : Seifert – Hitzek, Brilski, Fuchs, Zaß (66. Koenen), El Moumen (66. 0rtstadt), Plum, Wilbers (66. Möller), Kürkciyan (66. Preuss), Pauls (46. Falkhofen), Palla.
