Viktoria Goch enttäuscht erneut

Der Viktoria-Trainer hatte vor der Begegnung einige personelle Umstellungen vorgenommen. Nach dem schwachen 2:2 im Heimspiel gegen Hamborn 07 kehrte Innenverteidiger Jonathan Brilski in die Startelf zurück. Auch Jan Wilbers durfte von Anfang an ran. Zu seinem ersten Einsatz im Landesligateam kam Torhüter Thore Seifert, der seine Premiere allerdings nicht in guter Erinnerung behalten wird.

Von Beginn an nicht im Spiel

Von den Gästen war von Anfang an fast gar nichts zu sehen. Der Aufsteiger leistete sich viel zu viele Fehler, um zumindest einen Hauch von Gefahr ausstrahlen zu können. Auf der anderen Seite nutzte der Gegner seine Freiräume konsequent. Nach etwas mehr als einer Stunde nahm Wolze vier Wechsel vor – zu diesem Zeitpunkt lag die Viktoria bereits mit 0:3 im Hintertreffen. Doch am einseitigen Geschehen auf dem Hattinger Glück-auf-Sportplatz änderte sich überhaupt nichts.

In der zwölften Minute nahm das Unheil seinen Lauf, als Florian Machtemes das 1:0 für die Sportfreunde erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Moreno Mandel auf 2.0. Die Vorentscheidung gab’s in der 51. Minute, als der Schiedsrichter nach einem Foul von Brilski auf Elfmeter entschied. Marvin Schurig verwandelte sicher zum 3:0. Der Gastgeber war jetzt auf den Geschmack gekommen – Paul Renneberg (67.) und Frederik Lach (69.) erhöhten auf 5:0. Für die Viktoria reichte es nur noch zum Ehrentreffer, den der eingewechselte Alexander Möller in der 84. Minute erzielte.

Auftritt wie ein Abstiegskandidat

Aktuell kann die Viktoria froh sein, dass sie in der Anfangsphase der Saison viele Punkte gesammelt hat. Denn momentan präsentiert sich das Team wie ein Abstiegskandidat. Wolze hat jetzt knapp zwei Wochen Zeit, um seine Mannschaft im Training wieder auf Kurs zu bringen. Weiter geht’s am Samstag, 21. Februar, mit einem Heimspiel gegen den SC Werden-Heidhausen (14 Uhr).

Viktoria : Seifert – Hitzek, Brilski, Fuchs, Zaß (66. Koenen), El Moumen (66. 0rtstadt), Plum, Wilbers (66. Möller), Kürkciyan (66. Preuss), Pauls (46. Falkhofen), Palla.