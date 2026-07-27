Viktoria Goch enttäuscht, 1. FC Kleve überzeugt

Wolze monierte, dass wie schon bei der Niederlage in Rindern die nötige Einstellung gefehlt habe. „Natürlich war die Belastung für die Spieler groß, zumal wir kaum wechseln konnten. Aber es geht mir um die Art und Weise, wie wir gespielt und verteidigt haben. Vielleicht war das ja ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“, sagte der Coach nach dem Spiel in Veen, bei dem Jacob Feuchthofen (73.) das 1:1 markiert hatte.