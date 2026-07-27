Viktoria Goch enttäuscht, 1. FC Kleve überzeugt

Der Landesligist 1. FC Kleve hat das erste Erfolgserlebnis in der Vorbereitung gefeiert. Nach Niederlagen in den ersten beiden Testpartien schaffte der Oberliga-Absteiger am Sonntag einen 2:1 (1:1)-Sieg beim künftigen Ligarivalen VfB Bottrop, obwohl erneut viele Spieler fehlten.
Auch Landesligist Viktoria Goch muss aktuell einige Akteure ersetzen. Das war für Kevin Wolze ein Grund dafür, dass es nach dem 1:3 beim SV Rindern zwei weitere Niederlagen gegen Gegner aus der Bezirksliga gab. Die Viktoria verlor am Samstag in Hubert-Houben-Stadion gegen den SV Genc Osman Duisburg mit 3:4 (3:2) und am Sonntag bei Borussia Veen mit 1:3 (0:0).
Der Gocher Coach wollte die personelle Situation aber nicht als alleinige Entschuldigung dafür gelten lassen, dass er erneut nicht zufrieden mit seinem Team war. „Wir haben nur in der ersten halben Stunde gegen Genc Osman eine gute Leistung gezeigt“, sagte der Kevin Wolze nach der Partie, in der Levon Kürkciyan (4.) und Luca Palla (12., 41.) für eine 3:1-Führung zur Pause gesorgt hatten.
Wolze monierte, dass wie schon bei der Niederlage in Rindern die nötige Einstellung gefehlt habe. „Natürlich war die Belastung für die Spieler groß, zumal wir kaum wechseln konnten. Aber es geht mir um die Art und Weise, wie wir gespielt und verteidigt haben. Vielleicht war das ja ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“, sagte der Coach nach dem Spiel in Veen, bei dem Jacob Feuchthofen (73.) das 1:1 markiert hatte.
Sportlich lief es zwar nicht nach Wunsch. Doch dafür tat die Viktoria einiges für das Teambuilding. Am Samstagabend fand ein Mannschaftsabend im Gocher Stadion statt, in dem die Spieler auch übernachteten.
Kevin Wolze bedauert, dass ihm aktuell nicht der komplette Kader zur Verfügung steht. „Es gibt noch viel zu tun. Wir sind wegen der Ausfälle zum Beispiel noch nicht auf dem Fitnesslevel, auf dem wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich sein wollten“, sagte der Ex-Profi, der mit seinem Team am Donnerstag, 20 Uhr, beim CSV Krefeld den nächsten Test bestreitet.
Lars van Rens, Co-Trainer des 1. FC Kleve, der Coach Umut Akpinar (Urlaub) aktuell vertritt, war dagegen zufrieden mit dem Auftritt des Landesligisten im Bottroper Jahnstadion. „Die Leistung war gut“, sagte er nach der Begegnung, in der es erneut ein großes Schaulaufen der Jugend gegeben hatte, weil einige arrivierte Kräfte weiterhin passen müssen.
Der 1. FC Kleve verteidigte den 2:1-Vorsprung, für den Niklas Klein-Wiele (37.) und Matteo Cagnazzo (68.) nach 0:1-Rückstand (19.) gesorgt hatten, am Ende mit fünf Spielern aus der in die Niederrheinliga aufgestiegenen A-Junioren-Mannschaft. Matthes Boßmann-van Husen, Tom Lohmann, Joshua Annang, Iliyas Miri und Niklas van Betteray halfen aus, weil das Personal knapp war.
„Das hat Spaß gemacht“, sagte Kapitän Niklas Klein-Wiele mit Blick auf die ansprechenden Leistungen der vielen jungen Spieler im Team. Der Routinier hatte im Sturm begonnen und in den letzten 20 Minuten mit Elidon Bilali die Innenverteidigung gebildet. Der 1. FC Kleve setzte in der Partie auch zwei Gastspieler ein, die sich für einen Platz im Kader empfehlen wollten.
Ein Neuzugang stand erstmals für sein neues Team auf dem Rasen. Fabian Berntsen (SGE Bedburg-Hau) unterstrich in der Innenverteidigung bis zu seiner Auswechslung in der 69. Minute, dass er auf jeden Fall eine Verstärkung für den 1. FC Kleve ist. Ein weiterer Akteur, der zuletzt für die SGE aufgelaufen ist, hinterließ ebenfalls Eindruck. Der zur Pause eingewechselte Len Deckers, der eigentlich zum Kader der zweiten Mannschaft gehört, überzeugte im Mittelfeld mit Ballruhe und viel Übersicht.
Der 1. FC Kleve hatte sein Augenmerk in der Vorbereitung bislang hauptsächlich auf die Konditionsarbeit gelegt. „Wir haben am Freitag das erste Mal ein paar taktische Abläufe geübt. Es hat mich überrascht, wie gut einiges schon geklappt hat“, sagte Co-Trainer Lars van Rens.
Der Landesligist tritt jetzt am Samstag, 1. August, 16 Uhr, beim A-Ligisten TuS Haffen-Mehr an. Einen Tag später kommt es zu einem weiteren Duell gegen einen künftigen Ligarivalen. Dann trifft er ab 15 Uhr am Bresserberg auf Landesliga-Aufsteiger Duisburger FV 08.