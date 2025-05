Viktoria Goch dreht in Unterzahl auf

Lange sah es nach der ersten Heimniederlage in der laufenden Saison für den Meister der Bezirksliga, Gruppe 4 aus. Doch diesen Schönheitsfehler wollte sich Viktoria Goch dann doch nicht leisten. Am Ende setzte sich die Mannschaft um den scheidenden Trainer Daniel Beine mit 3:2 (1:0) gegen die DJK Twisteden durch – und das trotz Rückstand bis zur 87. Minute und Unterzahl.

Folgerichtig lobte der Gocher Coach auch die Moral seines Teams. „Andere Mannschaften hätten nach dem 2:2 in Unterzahl den Punkt mitgenommen. Wir haben aber weiter auf Sieg gespielt. Das zeigt einfach die Mentalität der Jungs in dieser Saison. Bis zum Ende wollen wir unsere Serien weiter aufrechthalten und werden dafür alles geben“, so Beine, dessen Team seit 16 Spielen nicht mehr verloren hat und vor heimischer Kulisse noch gar nicht bezwungen werden konnte.