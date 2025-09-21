Viktoria Goch: Dieser Höhenflug ist kein Zufall

Viktoria Goch hat am Freitagabend im Flutlichtduell gegen den SV Scherpenberg eindrucksvoll gezeigt, dass der Höhenflug kein Zufall ist. Das Team von Trainer Kevin Wolze feierte einen souveränen 5:0 (1:0)-Heimsieg, ist nach sechs Spieltagen noch ungeschlagen und mischt als Aufsteiger weiter die Landesliga auf.

Leidenschaft, Laufbereitschaft und Disziplin – diese Tugenden hatte Wolze von seiner Mannschaft eingefordert. Und seine Schützlinge lieferten: Über 90 Minuten machte die Viktoria deutlich, dass sie den Sieg unbedingt wollte. Schon nach wenigen Sekunden setzte die Heimelf das erste Ausrufezeichen. Direkt vom Anstoß landete ein langer Ball bei Marius Alt, dessen Heber der Moerser Keeper Julian Geitz noch zum Eckstoß abwehren konnte.

Teilweise mit gleich fünf Spielern unterband die Viktoria bereits an der Strafraumgrenze das Aufbauspiel der Gäste, ohne sich selbst weitere klare Torchancen zu erspielen. Das Spiel wurde im weiteren Verlauf von vielen Nickligkeiten im Mittelfeld und wiederholten Unterbrechungen geprägt. Gefährliche Offensivaktionen der Gäste blieben die Ausnahme.

Nach knapp einer halben Stunde bot sich die bis dahin größte Gelegenheit. Als die Gäste den Ball im eigenen Strafraum nicht klären konnten, landete dieser vor den Füßen von Florian Ortstadt. Aus sieben Metern verfehlte er zunächst das leere Tor – ein Missgeschick, das er acht Minuten später ausglich. Aus 20 Metern Distanz zog er mit Vollspann ab und besorgte die verdiente Führung (35.). Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte Alexander Möller die Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen, schlenzte den Ball unter Bedrängnis aber knapp am Gehäuse vorbei. So ging es mit einem verdienten 1:0 in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit begann furios: Keine drei Minuten waren gespielt, da lagen sich die Gocher zum zweiten Mal in den Armen. Nach einem Eckstoß prallte der Ball vom Pfosten zu Luca Plum, der blitzschnell reagierte und zum 2:0 einschob (48.). Fortan dominierte der Aufsteiger die Partie nach Belieben. Wenig später erhöhte Luca Palla, der den Ball nach einem Freistoß am kurzen Pfosten über die Linie spitzelte (58.). Der eingewechselte Ben Pauls traf per Freistoß aus 18 Metern zum 4:0 (80.), ehe Jonathan Brilski in der Nachspielzeit per Kopfball den 5:0-Endstand markierte.

Trainer Kevin Wolze zeigte sich nach dem Spiel sichtlich zufrieden: „Wir haben die Partie über weite Strecken kontrolliert und uns endlich mal für unseren Aufwand belohnt und unsere Chancen genutzt.“

Viktoria Goch: Schneider – Preuß (57. Zaß), Möller (60. Koenen), Hitzek, Alt (78. Pauls), Plum, Miri (72. Falkhofen), Ortstadt (72. Kurandic), Fuchs, Brilski, Palla.