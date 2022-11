Viktoria Goch: Der Spitzenreiter hat zwei Probleme Bezirksliga, Gruppe 4: Punktgleich mit dem SV Budberg führt Viktoria Goch die Tabelle der Liga an.

Die Gruppe vier der Bezirksliga ist die erwartete Drei-Klassen-Gesellschaft. An der Spitze machen mit Herbstmeister Viktoria Goch, dem SV Budberg, GSV Moers und TuS Xanten die vor der Saison genannten Verdächtigen das Rennen um den Titel unter sich aus. Dann folgt der SV Straelen II als Spitzenreiter des Mittelfelds, zu dem sich auch die DJK Twisteden und der 1. FC Kleve II zugehörig fühlen dürfen. Und ab Platz zehn beginnt die Abstiegszone, in der nicht überraschend einige Vertreter des Kreises Kleve/Geldern dabei sind. Der Kevelaerer SV, SV Rindern, Alemannia Pfalzdorf, TSV Weeze und FC Aldekerk laufen Gefahr, hinunter in die Kreisliga A zu müssen. Eine Hinrunden-Bilanz.

Viktoria Goch: Der Vizemeister hat eine Menge richtig gemacht in der ersten Hälfte der Saison. Er hat die Lehren aus der vergangenen Spielzeit gezogen, als die Mannschaft keine Mannschaft war und deshalb ihrer Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Jetzt wird mit großer Geschlossenheit auch Arbeit für die Defensive geleistet. Die Viktoria hat in 15 Partien nur zehn Treffer kassiert. Sie ist ungeschlagen, hat in den Spielen bei den Konkurrenten GSV Moers (2:0), SV Budberg (0:0) und TuS Xanten (1:1) gepunktet. Und es gab nur einen kleineren Ausrutscher beim 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten VfB Homberg II. Das ergibt eine imponierende Bilanz von 39 von 45 möglichen Punkten. Doch die Viktoria hat zwei große Probleme namens SV Budberg und GSV Moers. Die Konkurrenz ist ihr dicht auf den Fersen. Budberg liegt nur aufgrund des um einen Treffer schlechteren Torverhältnisses auf Platz zwei, der GSV ist mit einem Spiel weniger und fünf Punkten Rückstand ebenfalls aussichtsreich im Rennen.

SV Straelen II: Der Unterbau der Regionalliga-Mannschaft hat in der laufenden Saison schon reichlich Unterstützung aus dem ersten Team erhalten. Insgesamt mussten sporadisch bereits elf Kicker in der Bezirksliga ran, die eigentlich in der Vierten Liga auf sich aufmerksam machen möchten. Sicherlich auch ein Grund dafür, weshalb die Grün-Gelben hinter den großen Vier, die den Meistertitel unter sich ausmachen, den Rest des Feldes anführen. Wobei Trainer Bilal Lekesiz, der an der Römerstraße ganze Arbeit leistet, ohnehin ganz passable Kicker wie die beiden Angreifer Peter Okafor und Cristian Voicu zur Verfügung hat.

DJK Twisteden: Die Schwarz-Weißen mit dem lustigen „Sportikus“ im Vereinswappen sind schon dort angelangt, wo der Nachbar Kevelaerer SV erst noch hinmöchte. Die DJK Twisteden liefert ein gutes Beispiel für einen funktionierenden Dorfverein und ist längst eine feste Größe in der Bezirksliga. Die Spieler bilden eine verschworene Gemeinschaft. Deshalb interessieren sich Leistungsträger wie Kapitän Chris Kleuskens oder Torjäger Jan van de Meer allenfalls am Rande für Lockrufe der Konkurrenz.

1. FC Kleve II: Marco Schacht, der als Trainer im Sommer die Nachfolge von Lukas Nakielski angetreten hat, hat bislang ganze Arbeit geleistet. Er hat den Umbruch, der nach dem Abgang einiger wichtiger Spieler nötig war, gut hingekriegt. Der 1. FC Kleve II hat sich schon ein Polster von sieben Punkten auf den ersten Abstiegsplatz verschafft und darf sich deshalb berechtigte Hoffnungen machen, dass ihm ein erneutes Zitterspiel erspart bleibt. In der vergangenen Saison wurde der Klassenerhalt erst in der letzten Partie perfekt gemacht. Die respektable Bilanz hat vor allem einen Grund: Der 1. FC Kleve II hat in den Partien zuverlässig geliefert, die gemeinhin als Sechs-Punkte-Spiele bezeichnet werden. 16 ihrer 19 Zähler holte die Mannschaft gegen die Teams, die in der Tabelle auf den letzten sechs Plätzen stehen.