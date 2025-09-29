Viktoria Goch bleibt ungeschlagen

Viktoria Goch bleibt in der Landesliga die Mannschaft der Stunde. Am Sonntag erreichte der Tabellenzweite ein 1:1 (0:0) beim Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg und ist damit nach sieben Spieltagen immer noch ungeschlagen. Fünf Siege, zwei Unentschieden – das ist die beeindruckende Bilanz eines Aufstiegsaspiranten.

„Wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, geht das Ergebnis schon in Ordnung“, sagte Kevin Wolze, Trainer des starken Aufsteigers. „Die DJK Katernberg war der erwartet starke Gegner und hat eine enorme Wucht an den Tag gelegt. Aber wir haben uns gewehrt und gut dagegengehalten.“ Der Coach musste vor der Partie beim Fusionsverein aus dem Essener Norden improvisieren, da Torjäger Levon Kürkciyan und Mittelfeldspieler Gabriel Preuß nicht zur Verfügung standen. Für sie rückten die Youngster Elias Koenen und Jacob Falkhofen in die Startformation.

In Durchgang eins fehlten packende Strafraumszenen, beide Teams neutralisierten sich im dicht gestaffelten Mittelfeld. Die erste große Gelegenheit des Spiels nutzte der Aufsteiger aus Goch gleich einmal zum Führungstreffer. Ein Freistoß von Kapitän Luca Plum landete zunächst bei Luca Palla, der wiederum Koenen in Szene setzte. Der junge Angreifer scheiterte im ersten Versuch noch am Essener Torhüter Jan Unger, schlenzte aber den Abpraller überlegt zum 1:0 ins lange Eck (51.).

Danach besaßen die Gäste weitere Chancen, ließen aber in der einen oder anderen Situation die nötige Präzision vermissen. „Wir hätten sicherlich noch einen Treffer nachlegen und damit unsere Führung ausbauen können. Aber in den entscheidenden Szenen waren wir etwas überhastet“, so Wolze. Der Gegner drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich – letztlich mit Erfolg. Der eingewechselte Andreas Kewe traf in der 87. Minute zum 1:1-Endstand. „Natürlich ist es immer bitter, wenn man so spät den Ausgleich hinnehmen muss. Aber das Ergebnis geht in Ordnung. Katernberg war der stärkste Gegner, auf den wir bislang getroffen sind“, so Wolze.

Schon am kommenden Freitag wartet die nächste Aufgabe auf Viktoria Goch. Ab 20 Uhr gibt die Bottroper Rhenania, die frühzeitig in den Abstiegskampf verwickelt ist, ihre Visitenkarte im Hubert-Houben-Stadion ab.

Viktoria Goch: Schneider – Hitzek, Fuchs, Brilski, Möller (46. Zaß), Alt (59. Miri), Palla, Plum, Koenen, Falkhofen (67. Wilbers), Ortstadt (83. Kurandic).