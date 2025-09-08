Viktoria Goch bleibt ungeschlagen

Damit hatten wohl nur die größten Optimisten im Lager von Viktoria Goch gerechnet. Der Neuling in der Landesliga ist nach vier Spieltagen noch ungeschlagen. Er steht nach dem 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den Mülheimer FC mit jetzt zehn Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz - punktgleich mit Spitzenreiter SV Budberg. Die Folge ist, dass für die Viktoria am Sonntag ein Top-Spiel ansteht. Sie tritt um 15 Uhr beim punktgleichen Tabellendritten FC Kray an. „Wir sind mit unserer Ausbeute zufrieden und wollen auf der Erfolgswelle weiterreiten“, sagt der Gocher Coach Kevin Wolze.

Die Viktoria wurde bei ihrem zweiten Auftritt im heimischen Hubert-Houben-Stadion vom Mülheimer FC kaum gefordert. Zu schwach agierte der Gegner, der in der vergangenen Saison noch in der Oberliga um Punkte gekämpft hat. Trotz des deutlichen Erfolgs war Kevin Wolze nach der Partie zwiegespalten. „Natürlich bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, aber nicht mit der gezeigten Leistung. Wir können es besser machen“, sagte der Trainer.

Damit hatte er recht. Schließlich wäre gegen die biederen Gäste ein weitaus höherer Erfolg möglich gewesen. Dabei lief für die Viktoria frühzeitig alles in die richtige Richtung. Schon nach zwei Minuten ging der Aufsteiger durch Ahmed Miri in Führung. Und als Levon Kürkciyan (10.) mit einem herrlichen Freistoß für das 2:0 sorgte, war der Sieg praktischschon in trockenen Tüchern.

Zumal der Oberliga-Absteiger weiter äußerst blass blieb. Er schwächte sich dann auch noch selbst. Der Mülheimer Luan Petsch sah in der 23. Minute wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Damit war endgültig die Luft raus aus dem Spiel.

Mehr Tore wären möglich gewesen

Denn die Viktoria ließ nun mächtig nach und schaltete einen Gang zurück. „Wir sind ein bisschen träge geworden“, sagte Kevin Wolze. So kam der Gast zu einer Gelegenheit, die Robert Molango, auch begünstigt durch einen Fehler von Keeper Sven Schneider, zum Anschlusstreffer nutzte (58.).

In dieser Phase gelang der Viktoria kaum etwas. Der letzte entscheidende Pass kam oft nicht an. Zudem fehlte das Tempo in den Aktionen. Hinzu kam, dass Levon Kürkciyan, der torgefährlichste Gocher, zu eigensinnig agierte und oft seine deutlich besser postierten Mitspieler übersah. Trotzdem konnte der Gastgeber vor 250 Zuschauern durch Tore von Marius Alt (62.) und Elias Koenen (72.)noch erhöhen.

Viktoria Goch: Schneider - Hitzek, Fuchs, Brilski, Zaß - Plum, Alt (73. Preuß), Palla (67. Koenen), Miri (46. Falkhofen), Kürkciyan (78. Quernhorst) - Ortstadt (53. Kurandic).