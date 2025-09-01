Viktoria Goch bleibt ungeschlagen

Aufsteiger Viktoria Goch bleibt in der Landesliga ungeschlagen. Im dritten Meisterschaftsspiel der neuen Saison erreichte die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze beim SC Werden-Heidhausen ein 0:0. Damit hat die Viktoria ebenso wie sechs weitere Mannschaften bereits sieben Punkte auf dem Konto. „Mit dem Start in die Saison bin ich sehr zufrieden. Der kann sich sehen lassen, da gibt es überhaupt keinen Grund zum Meckern“, sagte Wolze nach dem Abpfiff.

Allerdings: So ganz einverstanden war er nicht mit dem Auftritt seines Teams im Essener Süden. „Das war ein sehr chancenarmes Spiel der schlechteren Sorte. Das können wir deutlich besser machen. Den Punkt nehmen wir aber gerne mit nach Hause. Positiv ist auch, dass wir zu Null gespielt haben“, sagte der Trainer.

Wolze hatte einige personelle Umstellungen vornehmen müssen Für die aus privaten Gründen verhinderten Levon Kürkciyan und Jonathan Brilski kam im Angriff Elias Koenen zum Einsatz, während Malte Baumeister in die Innenverteidigung rückte. Und für Alexander Möller verteidigte Niklas Zaß auf der linken Abwehrseite.

Auf dem Kunstrasen machten beide Mannschaften die Räume eng und beschränkten sich zumeist auf solide Abwehrarbeit. Dennoch hätte die Viktoria im Duell der Aufsteiger schon vor der Pause in Führung gehen können. Aber es haperte einmal mehr am letzten entscheidenden Zuspiel. „In zwei bis drei Situationen wäre ein Treffer schon möglich gewesen. Die Angriffe müssen wir schlichtweg besser zu Ende spielen“, so Wolze.

Allerdings hatte auch der SC Werden-Heidhausen eine gute Gelegenheit. Aber auf Gochs Schlussmann Sven Schneider war wieder einmal Verlass, als er die größte Chance des Gegners routiniert zunichte machte.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Geschehen auf dem Platz. Offensivaktionen blieben Mangelware. Lediglich der eingewechselte Jacob Falkhofen, der in der Vorwoche in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer gegen Niederwenigern erzielt hatte, hatte noch eine gute Chance (85.). Er scheiterte knapp, es blieb bei der Nullnummer.

Am Sonntag geht es für Viktoria Goch ab 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Oberliga-Absteiger Mülheimer FC weiter, der bislang gerade einmal einen Punkt auf dem Konto hat.

Viktoria Goch: Schneider – Hitzek, Fuchs, Baumeister, Alt (90. Pauls), Plum, Koenen (59. Falkhofen), Miri (74. Wilbers), Palla, Zaß (67. Möller), Ortstadt (87. Kurandic).