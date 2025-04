Viktoria Goch bleibt unaufhaltsam

Viktoria Goch eilt unaufhaltbar in Richtung Aufstieg. Der Spitzenreiter der Bezirksliga besiegte den VfB Uerdingen vor heimischer Kulisse mit 2:0 (2:0) und revanchierte sich damit für das 1:1 aus dem Hinspiel. Die Gocher verbesserten ihre ohnehin schon beeindruckende Heimbilanz und stehen nun bei 13 Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen 14 Spielen. Da der FC Neukirchen-Vluyn am Sonntag bei Alemannia Pfalzdorf überraschend verlor, ist der Vorsprung der Gocher nun auf 15 Punkte angewachsen. Im Top-Spiel gegen den FCNV am 25. April könnte die Viktoria den Aufstieg perfekt machen.