Viktoria Goch bleibt unaufhaltsam

Viktoria Goch eilt weiter unaufhaltbar in Richtung Aufstieg. Der Spitzenreiter der Bezirksliga besiegte den VfB Uerdingen vor heimischer Kulisse mit 2:0 (2:0) und revanchierte sich damit für das 1:1 aus dem Hinspiel. Aber Trainer Daniel Beine fand auch ein kleines Haar in der Suppe.

Entscheidung vor der Pause

Kurz vor der Halbzeitpause schlugen die Gastgeber im Stile einer Spitzenmannschaft aber dann das zweite Mal zu. Ahmed Miri (45.) nickte den Ball nach schöner Flanke von Levon Kürkciyan zum 2:0 ein, was auch das letzte Tor des Spiels bleiben sollte.

In der zweiten Hälfte verpassten es die Gocher zwar, trotz guter Gelegenheiten frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen, ließen aber defensiv auch nichts mehr zu. Und sie holten damit die nächsten drei Zähler auf dem Weg zum langersehnten Aufstieg.

Trotz der souveränen Leistung seiner Mannschaft fand Trainer Daniel Beine einen kleinen Kritikpunkt: „Ich bin der Meinung, dass wir einfach noch besser Fußball spielen können. Ich hoffe, dass die Jungs es in den letzten Spielen noch einmal auf den Platz bringen können. Am besten schon am kommenden Donnerstag.“ Dann muss Viktoria Goch nämlich ab 20 Uhr bei der SGE Bedburg-Hau antreten, was aus Sicht von Beine auch kein Selbstläufer werden wird.

„Das wird auch wieder eine schwierige Aufgabe. Deshalb müssen wir auch da wieder unsere beste Leistung zeigen. Es gilt, den Fokus bis zum letzten Spieltag zu halten“, so der Trainer.