Viktoria Goch bleibt das Überraschungsteam der Landesliga

Der sensationelle Start in der Landesliga geht weiter: Viktoria Goch setzt ihren beeindruckenden Saisonstart fort. Auch am fünften Spieltag blieb die Mannschaft ungeschlagen und feierte bereits den vierten Sieg. Mit nun 13 Punkten aus fünf Spielen (vier Siege, ein Unentschieden) und einem Torverhältnis von +6 steht das Team auf einem starken zweiten Tabellenplatz – nur Nachbar SV Budberg liegt aktuell noch knapp vor der Viktoria. Auswärtssieg in Essen

Am heutigen Sonntag gelang der Mannschaft ein wichtiger Auswärtssieg beim FC Kray in Essen. In einer umkämpften Partie sorgte Florian Ortstadt mit seinem Treffer für das entscheidende 0:1. Dieses Tor reichte aus, um die drei Punkte einzufahren und den erfolgreichen Lauf fortzusetzen. Zufriedenheit bei den Gästen