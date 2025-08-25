Viktoria Goch besiegt Titelanwärter

Aufsteiger Viktoria Goch hat sich schnell in der Landesliga akklimatisiert. Er hat mit Siegen in den ersten beiden Partien der Saison einen glänzenden Start hingelegt. Nach dem 1:0 zum Auftakt bei Hamborn 07 setzte sich die Mannschaft von Trainer Kevin Wolze beim ersten Auftritt vor eigenem Publikum mit 2:1 (1:0) gegen die Sportfreunde Niederwenigern durch.

Der Viktoria gelang im Hubert-Houben-Stadion damit die Revanche für die bittere 3:4-Niederlage nach Verlängerung, die sie im Niederrheinpokal in Niederwenigern hatte hinnehmen müssen. „Ich bin total zufrieden. Die Mannschaft ist charakterlich sehr stark und harmoniert gut miteinander. Aber wir können uns noch steigern“, sagte Wolze.

Die Viktoria hatte es in der ersten Landesliga-Heimpartie seit Jahren unter Flutlicht mit einem der Titelanwärter zu tun. Die Sportfreunde Niederwenigern spielten in der vergangenen Saison noch in der Oberliga „Ich glaube, dass es ein verdienter Sieg war. Schon zur Halbzeit hätten wir mit 2:0 vorne liegen müssen“, sagte Wolze, der sein Team mit einer offensiven Ausrichtung in die Begegnung geschickt hatte.

Ganz vorne störten die Angreifer Levon Kürkciyan und Florian Ortstadt den Gegner früh. Im Mittelfeld wurden mit intensiver Laufarbeit die Räume eng gemacht, weshalb der Gast viel Mühe hatte, sein Spiel aufzuziehen. Nur einmal kam er in der ersten Hälfte zu einem Torschuss, den Keeper Sven Schneider gekonnt abwehrte. Ahmed Miri (16.) und Kürkciyan (33.) hatten auf Gocher Seite beste Chancen. Aber es reichte vor der Pause nur zu einem Tor durch Marvin Hitzek (18.). Der hatte es in sich. Der Mann auf der defensiven rechten Außenbahn traf mit einem strammen Schuss aus 18 Metern genau in den Winkel.

Auch in Durchgang zwei besaß die Viktoria gute Gelegenheiten. Mit schnellen Vorstößen hebelte sie ein ums andere Mal die gegnerische Deckung aus. Was in diesen Situationen fehlte, war der abschließende präzise Pass. Ansonsten wäre für den Neuling ein noch deutlicherer Sieg möglich gewesen. Allerdings kam der Gast nun auch besser in die Partie. In der 87. Minute profitierte Niederwenigern von einem Fehler des ansonsten starken Torhüters Sven Schneider. Frederik Lach nutzte dies zum 1:1 aus. Aber die Viktoria, die ihr Auswechselkontingent voll ausschöpfte, kämpfte unverdrossen weiter und machte den zweiten Sieg in der zweiten Partie in der zweiten Minute der Nachspielzeit perfekt. Der eingewechselte Jacob Falkhofen markierte den viel umjubelten Treffer zum 2:1.